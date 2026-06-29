Неделен хороскоп 29.06.2026 до 05.07.2026

Овен (21.03 – 20.04)
РАБОТА: Пред вас е многу поволен период во кој ќе бидете исклучително вредни и продуктивни.
ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува убава ситуација и одлично помината недела со саканото лице.
ЗДРАВЈЕ: Осетлив желудник.
Бик (21.04 – 21.05)
РАБОТА: Пред вас е одличен период во кој нема да имате премногу работа, а ќе имате премногу среќа.
ЉУБОВ: Во љубовта ви следат нови случувања, слободните ги очекува фатално познанство.
ЗДРАВЈЕ: Сосема стабилно.
Близнаци (22.05 – 22.06)
РАБОТА: Доколку планирате да се занимавате со приватна работа, овој период е идеален за тоа.
ЉУБОВ: Поведете сметка нервозата која ве следи да не го загрози односот со саканото лице.
ЗДРАВЈЕ: Одлично
Рак (22.06 – 22.07)
РАБОТА: Доколку планирате потпишување на некој договор, пред вас е многу поволна фаза.
ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува многу интересна фаза, активни ќе бидете на полето за флерт.
ЗДРАВЈЕ: Можни тешкотии со хроничните здравствени проблеми.
Лав (23.07 – 22.08)
РАБОТА: Ве очекува некој помал прилив на пари или можност на деловен план да остварите мал напредок.
ЉУБОВ: Во љубовта очекувајте поволна ситуација, саканото лице ќе ви ги исполни сите желби.
ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со штитната жлезда.
Девица (23.08 – 22.09)
РАБОТА: Интуицијата ви работи под полна пареа, па препорака е да го послушате внатрешното чувство при донесување на важни одлуки.
ЉУБОВ: Љубовната ситуација е многу добра, ќе уживате со партнерот.
ЗДРАВЈЕ: Поведете сметка за здравјето на очите.
Вага (23.09 – 22.10)
РАБОТА: Перодот е поволен за одмор и релаксација, не би требало да се преоптеретувате со деловните обврски.
ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува интересна средба со една личност која не открива многу нешта за себе.
ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со циркулацијата.
Шкорпија (23.10 – 21.11)
РАБОТА: Резултатите ќе бидат малку помали од тоа што сте го очекувале, па ќе бидете разочарани.
ЉУБОВ: Доколку сте слободни очекувајте познанство со личност која е уметник.
ЗДРАВЈЕ: Добро.
Стрелец (22.11 – 21.12)
РАБОТА: Можно е на работа оваа недела да ви биде малку повеќе од напорно, смирете се и без тензии завршете ги обврските.
ЉУБОВ: Љубовната ситуација нема да ги задоволува вашите стандарди, па ќе сакате нешто брзо да промените.
ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со болки во грбот.
Јарец (22.12 – 20.01)
РАБОТА: Ве очекува поволен период без оглед со која работа се бавите, а особено ако соработувате со странство.
ЉУБОВ: На љубовното поле ќе имате сосема солидна ситуација. Полни сте со позитивна енергија.
ЗДРАВЈЕ: Ќе имате големо количество на енергија, потрошете ја солидно.
Водолија (21.01 – 19.02)
РАБОТА: Ви следува значително подобрување на финансиите, ќе дојдете до поголема сума на пари.
ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта ќе чувствате голема приврзаност за партнерот.
ЗДРАВЈЕ: Без нагласени тешкотии.
Риби (20.02 – 20.03)
РАБОТА: Доколку ве очекува некој јавен настап, презентација… можете да се надевате на успех.
ЉУБОВ: Љубовната ситуација е одлична, ви се ближи брак или принова.
ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со мочниот меур.