Неделен хороскоп 29.06.2026 до 05.07.2026

Овен (21.03 – 20.04)

РАБОТА: Пред вас е многу поволен период во кој ќе бидете исклучително вредни и продуктивни.

ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува убава ситуација и одлично помината недела со саканото лице.

ЗДРАВЈЕ: Осетлив желудник.

Бик (21.04 – 21.05)

РАБОТА: Пред вас е одличен период во кој нема да имате премногу работа, а ќе имате премногу среќа.

ЉУБОВ: Во љубовта ви следат нови случувања, слободните ги очекува фатално познанство.

ЗДРАВЈЕ: Сосема стабилно.

Близнаци (22.05 – 22.06)

РАБОТА: Доколку планирате да се занимавате со приватна работа, овој период е идеален за тоа.

ЉУБОВ: Поведете сметка нервозата која ве следи да не го загрози односот со саканото лице.

ЗДРАВЈЕ: Одлично

Рак (22.06 – 22.07)

РАБОТА: Доколку планирате потпишување на некој договор, пред вас е многу поволна фаза.

ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува многу интересна фаза, активни ќе бидете на полето за флерт.

ЗДРАВЈЕ: Можни тешкотии со хроничните здравствени проблеми.

Лав (23.07 – 22.08)

РАБОТА: Ве очекува некој помал прилив на пари или можност на деловен план да остварите мал напредок.

ЉУБОВ: Во љубовта очекувајте поволна ситуација, саканото лице ќе ви ги исполни сите желби.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со штитната жлезда.

Девица (23.08 – 22.09)

РАБОТА: Интуицијата ви работи под полна пареа, па препорака е да го послушате внатрешното чувство при донесување на важни одлуки.

ЉУБОВ: Љубовната ситуација е многу добра, ќе уживате со партнерот.

ЗДРАВЈЕ: Поведете сметка за здравјето на очите.

Вага (23.09 – 22.10)

РАБОТА: Перодот е поволен за одмор и релаксација, не би требало да се преоптеретувате со деловните обврски.

ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува интересна средба со една личност која не открива многу нешта за себе.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со циркулацијата.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

РАБОТА: Резултатите ќе бидат малку помали од тоа што сте го очекувале, па ќе бидете разочарани.

ЉУБОВ: Доколку сте слободни очекувајте познанство со личност која е уметник.

ЗДРАВЈЕ: Добро.

Стрелец (22.11 – 21.12)

РАБОТА: Можно е на работа оваа недела да ви биде малку повеќе од напорно, смирете се и без тензии завршете ги обврските.

ЉУБОВ: Љубовната ситуација нема да ги задоволува вашите стандарди, па ќе сакате нешто брзо да промените.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со болки во грбот.

Јарец (22.12 – 20.01)

РАБОТА: Ве очекува поволен период без оглед со која работа се бавите, а особено ако соработувате со странство.

ЉУБОВ: На љубовното поле ќе имате сосема солидна ситуација. Полни сте со позитивна енергија.

ЗДРАВЈЕ: Ќе имате големо количество на енергија, потрошете ја солидно.

Водолија (21.01 – 19.02)

РАБОТА: Ви следува значително подобрување на финансиите, ќе дојдете до поголема сума на пари.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта ќе чувствате голема приврзаност за партнерот.

ЗДРАВЈЕ: Без нагласени тешкотии.

Риби (20.02 – 20.03)

РАБОТА: Доколку ве очекува некој јавен настап, презентација… можете да се надевате на успех.

ЉУБОВ: Љубовната ситуација е одлична, ви се ближи брак или принова.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со мочниот меур.