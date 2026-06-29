Црвен метеоаларм во поголемиот дел од Хрватска: Температурите одат до 40 степени

Денес ќе биде сончево и многу топло во поголемиот дел од Хрватска, со највисока дневна температура претежно помеѓу 34 и 39 степени Целзиусови, според прогнозата на Државниот хидрометеоролошки завод на Хрватска(DHMZ), кој предупредува на многу висок ризик од топлотни бранови во речиси сите региони.

Регионите Осиек, Загреб, Карловац, Книн, Риека, Сплит и Дубровник имаат црвена ознака (многу висок ризик од топлотни бранови), додека регионот Госпиќ има портокалова ознака (висок ризик).

Највисоката температура во 6 часот наутро е измерена во Риека, 29 степени Целзиусови, еден степен пониска е измерена во Сплит, а 27 степени Целзиусови се измерени на Раб. Во Сењ веќе во 7 часот била 32.

DHMZ наведува дека со посилен развој на облачноста главно во Горска Хрватска и во внатрешноста на Далмација, можни се локални врнежи од дожд со грмежи, со минлив силен ветер.

Ветерот на копно ќе биде претежно слаб, на исток до умерен источен. На Јадранското Море, умерен ветер на места, југозападен и јужен ветер во средината на денот и попладне.

Истото и утре

Претежно сончево, минливо со умерена облачност, а попладневен дожд е можен, особено во Далмација и на исток, според прогнозата на DHMZ за утре. Ветерот е претежно слаб, со повремени и силни врнежи од дожд. На Јадранското Море, ветрови и умерен северозападен и југозападен ветер.

Најниската утринска температура од 17 до 22, на Јадранското Море од 24 до 29 °C. Највисоката дневна температура е од 34 до 39 °C

Промена од среда, можни грмотевици

Од среда па натаму, температурата ќе се намали. Не станува збор за освежување кое би донело подпросечни вредности, туку за температури посоодветни за почетокот на јули. Во процесот на промена на времето, можни се и бури, велат метереолозите.

Последица од климатските промени

Зборувајќи за климатските промени, Микец истакна дека сè почестите, долготрајни и изразени топлотни бранови се токму она за што научниците предупредуваат со години.

Температурните рекорди се срушени на бројни места во Европа.

Експертите објаснуваат дека највисоките температури во последните денови се забележани во Западна и Централна Европа бидејќи најтоплиот воздух од северот на Африка останал над Франција, Велика Британија, земјите од Бенелукс и Германија, Австрија и Полска. Како што антициклонот се движи кон исток, дел од тој многу топол воздух ќе ја покрие Панонската рамнина и Балканот до крајот на јуни.

„Можно е да достигнеме околу 40 степени Целзиусови и во Хрватска, првенствено во Загорје и Славонија“, вели хрватски метереолог.

Морето и реките се невообичаено топли

Метеорологот предупреди и на многу високи температури на морето и реките. Температурата на морето во северниот дел на Јадран достигнува 28 степени, а слични вредности се забележани и кај реките како што се Корана, Купа и Дунав.

„Ова е важно поради организмите што живеат во нив, но влијае и на времето бидејќи го зголемува испарувањето и количината на влага во воздухот, што, заедно со високата енергија во атмосферата, го фаворизира развојот на грмотевици“, објасни тој.