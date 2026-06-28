Македонците најчесто ги прават овие грешки во Грција – казните достигнуваат стотици евра

Со почетокот на главната туристичка сезона, илјадници македонски граѓани секојдневно патуваат кон грчките плажи. Освен долгите колони на граничните премини, многумина ги чека уште едно непријатно изненадување – високите казни за сообраќајни прекршоци.

Грчката полиција во текот на летото ги засилува контролите, особено во туристичките места и на главните патни правци. Казните се високи, а за некои прекршоци може привремено да ви биде одземена и возачката дозвола.

Пред да тргнете на пат, проверете дали сте подготвени.

1. Секој во автомобилот мора да биде врзан

Носењето сигурносен појас е задолжително за сите патници. Дури и ако возите само неколку стотици метри, казната може да биде неколку стотици евра.

2. Не користете мобилен телефон додека возите

Разговарање, пишување пораки или користење на телефонот без hands-free уред се меѓу најчестите причини за високи казни.

3. Почитувајте ги ограничувањата на брзината

Во туристичките места често има радари и полициски контроли, а казните значително растат со секој километар над дозволеното.

4. Детските седишта не се препорака – туку обврска

Доколку патувате со деца, задолжително користете соодветно седиште според возраста и висината.

5. Не паркирајте каде што „има место“

Во многу туристички места непрописното паркирање може да значи казна, блокирано возило или подигање со пајак.

6. Проверете дали ги имате сите документи

Пред поаѓање проверете дали ги носите:

важечка возачка дозвола,

сообраќајна дозвола,

зелен картон (ако е потребен според вашето осигурување),

лични документи или пасоши.

7. Не возете по папучи ако не можете безбедно да управувате

Иако не постои директна забрана за папучи, доколку полицијата оцени дека обувките влијаеле врз безбедното управување, тоа може да биде дополнителен проблем при контрола или незгода.

8. Не возете по консумирање алкохол

Грчките власти имаат ниска толеранција за алкохол зад волан и редовно спроведуваат алкотестирања.

9. Следете ги информациите за граничните премини

За време на викендите чекањето на Богородица, Евзони и Дојран може да трае со часови. Проверете ја состојбата пред да тргнете и, ако е можно, избегнувајте ги најфреквентните термини.

10. Не верувајте во советите „немој да плаќаш“

Доколку добиете казна, обидите да ја избегнете со промена на возачка дозвола или игнорирање на прекршокот може да создадат дополнителни проблеми при следното влегување во Грција.

Одморот почнува со безбедно патување

Неколку минути проверка пред поаѓање можат да ви заштедат стотици евра и многу нервози. Наместо одморот да започне со казна или задржување на патот, подобро е однапред да проверите дали автомобилот, документите и опремата се целосно подготвени.

С.Б.