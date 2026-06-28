Банкротираше една од најстарите пиварници

Хофбраухаус Волтерс, една од најстарите германски пиварници, основана во 1627 година, поднесе барање за стечај, наведувајќи ги зголемените оперативни трошоци и наглиот пад на потрошувачката на пиво.

Германската економија е под зголемен притисок од високите цени на енергијата откако Берлин почна постепено да го укинува увозот на руска нафта и гас по ескалацијата на конфликтот во Украина во 2022 година.

Притисокот е засилен од неодамнешниот скок на цените на суровата нафта предизвикан од војната меѓу САД и Израел против Иран.

Како дел од стечајната постапка, пиварницата ќе остане под сегашно управување додека стечаен управник назначен од судот ќе го надгледува нејзиното реструктуирање. Вработените ќе ги задржат своите работни места додека Хофбраухаус Волтерс се обидува да се префрли на производство на безалкохолни пијалоци.

Со намалувањето на потрошувачката на пиво на национално ниво, која ќе достигне рекордно ниско ниво во 2025 година, компанијата ги наведе брзо растечките оперативни трошоци како клучна причина за нејзиниот банкрот.

Според весникот „Брауншвајгер Цајтунг“, вртоглавиот пораст на цените на енергијата особено ги оптовари германските пиварници.

Германија беше погодена од рецесија во 2023 и 2024 година, по што следеше речиси целосна стагнација во 2025 година, со прогнозиран раст од само 0,5 проценти оваа година.

Многу германски компании, вклучувајќи ги автомобилските гиганти Мерцедес-Бенц и БМВ, се соочија со тешкотии при прилагодувањето на повисоките трошоци за енергија и послабата побарувачка.