Путин: Русија воведува мерки

Рускиот претседател Владимир Путин денес изјави дека е потребно да се воведат системски мерки за стабилизирање на домашниот пазар на горива, вклучително и зголемување на понудата и одржување на економски оправдани цени, заедно со мерки за зајакнување на контролата и обезбедување на понудата.

На состанокот посветен на обезбедување гориво за домашниот пазар, Путин рече дека дел од претходно формираните резерви веќе се пуштени во оптек и дека тие моментално изнесуваат околу 1,7 милиони тони, што, како што рече, е приближно на нивото од истиот период минатата година.

Тој истакна дека капацитетите на рафинериите работат на максимално ниво и дека во јули се очекува поголемо производство на главните видови горива во споредба со јуни.

Путин, исто така, изјави дека, за да се стабилизира пазарот, извозот на бензин и авијациско гориво е привремено забранет, додека се разгледува и забрана за извоз на дизел.

Тој додаде дека е потребно да се минимизираат последиците од нападите врз енергетската и горивната инфраструктура. Путин нагласи дека за да се стабилизира пазарот, потребно е да се зголеми понудата и да се обезбедат економски оправдани цени на горивата.

Рускиот претседател додаде дека владата формирала посебен штаб за следење на состојбата, кој работи континуирано, и дека во соработка со нафтените компании, се подготвени дополнителни мерки за обезбедување на домашниот пазар.

Вицепремиерот на Русија, Александар Новак, претходно оцени дека ситуацијата на рускиот пазар на горива е сложена, но под контрола, наведувајќи дека владата ги спроведува сите потребни мерки за стабилно снабдување.

Руското Министерство за енергетика и Федералната антимонополска служба предложија намалување на минималниот обем на продажба на бензин на берзата од 15 на 10 проценти во периодот од јули до септември, што, според официјалните лица, треба да ја подобри логистиката.

Во исто време, забраната за извоз на бензин за производители и непроизводители останува на сила до 31 јули, како и забраната за извоз на дизел за компании кои не го произведуваат, додека е утврден список од 12 големи учесници на пазарот со кои ќе се потпишат договори за стабилизација на снабдувањето.