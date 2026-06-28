Нови казни за возачите во Грција: Ако сте на пат, бидете внимателни, правилата се менуваат

Нови и построги правила за безбедност во сообраќајот ги чекаат сите возачи кои планираат патување со автомобил до грчките одморалишта ова лето, кои, ако ги игнорирате, можат да ви донесат само казни кои воопшто не се наивни, а оние кои не плаќаат – не можат да ја напуштат земјата!

Со почетокот на туристичката сезона во 2026 година, Грција годинава промени и некои членови од својот Закон за безбедност во сообраќајот. Една од новините е што во повеќето туристички одморалишта ограничувањето повеќе не е 50 км/ч, туку 30 км/ч.

Кога возите низ мали градови покрај брегот, држете ги очите отворени за знаците за ограничување на брзината, бидејќи невниманието може да ве чини 150 евра, колку што изнесува казната за надминување на 20 км/ч, според списанието Automoto.

Доколку го надминете ограничувањето на брзината и возите со 30 до 50 км/ч повеќе од законската граница, тоа ќе ве чини 350 евра, но и забрана за возење од 20 дена, што значи дека вашето патување е продолжено и не можете да ја напуштите земјата.

Нова автоаптека за Грција

Втората и најзначајна промена се однесува на автоаптеката. Според новите правила, кои стапуваат на сила на 18 јуни 2026 година, секое возило мора да има комплет за прва помош што е во согласност со европскиот стандард DIN 13164:2022 или еквивалентен ISO стандард со задолжителна ознака CE.

Казната за несоодветна автоаптека е 30 евра.

Досега, традиционалната патничка аптека во Грција содржеше ограничен број основни материјали за прва помош (5 парчиња), како што се газа, завои, памук, алкохол и антисептик. Сепак, од 1 јули, новиот комплет за прва помош во оваа земја мора да содржи вкупно 16 различни предмети.

Додадените елементи се првенствено поврзани со хигиената и заштитата од инфекции, па од 1 јули, задолжителната содржина ќе вклучува:

-заштитна медицинска маска

-влажни марамчиња за чистење на кожата и

-претходно подготвен сет фластери со различни големини

Токму овие предмети претставуваат највидлива разлика во споредба со македонскиот сет.

Внимавајте при паркирање, ги одземаат регистарските таблички

Секако, не треба да заборавиме на правилата што важеа претходно, како што се:

-нелегално паркирање

-користење мобилен телефон

-неносење појас

-некористење кацига при возење скутер

-непоседување PP уред

-неплаќање сообраќајни казни

Старата македонска „специјалност“ за паркирање на возилото каде што е погодно за сопственикот не важи за Грците. Имено, ваквите прекршоци се наплаќаат, па покрај казната, може да останете и без таблички, што најдобро го почувствуваа некои од нашите возачи на Халкидики.

Во тој случај, казната од 80 евра е најмалиот ваш проблем, освен ако не е викенд и немате каде да ја платите. Поголемиот проблем е што ќе ви ги одземат регистарските таблички, па мора да одите во најблиската полициска станица за да ги подигнете, но ќе ги добиете само кога ќе покажете доказ за платена казна, иако не секогаш веднаш.

Имено, грчките прописи велат дека полицијата може да ги задржи до 20 дена, иако во пракса обично ги враќаат веднаш, особено ако докажете дека ви е потребно возилото за да се вратите во Македонија.

Грците се „ежат“ со мобилните телефони додека возат

Грчките возачи во сообраќајот се особено чувствителни на користење мобилен телефон додека возат (без hands-free), но исто така и на некористење на сигурносен појас или возење скутер без заштитен шлем.

Децата под петгодишна возраст мора да се превезуваат на посебно седиште, а сите пониски од 135 см мора да користат посебен додаток (бустер) што овозможува користење на сигурносен појас.

Ако мислевте дека можете да избегнете казни, размислете повторно.

Грчкиот закон за безбедност во сообраќајот бара казните да мора да се платат, бидејќи постои електронски систем за евидентирање на плаќањето на казните, па оние кои нема да ја платат обврската можат да бидат задржани на границата при излез – додека не се намири долгот.

Интересно е што во Грција дневните светла не се задолжителни, освен во случај на намалена видливост.

Казни за одредени сообраќајни прекршоци во Грција

-Некористење на сигурносен појас 350 евра

-Разговор на мобилен без уред за хендсфри 100 евра

-Превоз на деца надвор од специјално седиште 350 евра

-Надминување на брзината во населбата за 20 км/ч 150 евра

-Поминување на црвено светло до 700 евра

-Претекнување преку полна линија до 700

-Возење под дејство на алкохол 100–1.200 евра

-Непрописно паркирање 40-80 евра

Задолжителен ПП уред

Во текот на жешките летни денови, ризикот од пожар во возилото се зголемува (истекување на гориво, прегревање на инсталацијата, сообраќајна несреќа итн.), поради што во Грција противпожарниот апарат е задолжителен дел од опремата во возилото.

Во патничко возило, мора да имате PP апарат од класа S2, што значи дека неговиот волумен е два килограми и се користи за гаснење мали пожари на моторот или инсталациите.

Има големина на шише од 1,5 литри, што значи дека лесно може да се смести во багажникот или дури и под седиштето во кабината.

Во патничко возило, мора да имате PP апарат од класа S2, што значи дека неговиот волумен е два килограми и се користи за гаснење мали пожари на моторот или инсталациите.

Тој е со големина на шише од 1,5 литри, што значи дека лесно може да се смести во багажникот или дури и под седиштето во кабината. Полнет е со прашок и лесен за употреба. Секој што не го поседува овој уред, а е запрен од грчката полиција, ризикува казна од 80 евра.

И тоа не е сè, бидејќи како и секое шише под притисок, PP уредот мора да има важечки сертификат кој е издаден на две години.

Задолжителна опрема за возила во Грција

-Рефлективен елек

-Комплет за крпење гуми или резервно тркало

-Противпожарен апарат S2

-Комплет за прва помош

-Безбедносен триаголник

-Резервни сијалици