Како да користите ѓумбир за ублажување на горушица: Колку да пиете дневно и кога помага

Ѓумбирот, добро познат зачин против гадење, може да помогне и во намалувањето на рефлуксот на киселина или ублажување на горушицата, бидејќи е природно алкален и има антиинфламаторни ефекти што можат да ја ублажат иритацијата во дигестивниот тракт.

Ѓумбирот е познат како зачинет корен кој често се додава во азиската кујна или се прави чај, но е повеќе од само зачин за готвење или вкусен пијалок.

Меѓу неговите многубројни здравствени придобивки, кои вклучуваат употреба за лекување на гадење поврзано со бременост или хемотерапија, ѓумбирот може да ја ублажи горушицата.

Иако сè уште има многу да се научи за лековитите својства на ѓумбирот, познато е дека е природно алкален – има висока pH вредност и е антиинфламаторен, што ја ублажува иритацијата во дигестивниот тракт.

Зошто да користите ѓумбир за горушица

Горушицата, позната и како рефлукс на киселина, која се чини дека доаѓа од срцето, всушност доаѓа од желудникот и хранопроводот. Непријатност се јавува кога храната и желудочната киселина го менуваат правецот и се креваат од желудникот, што е рефлукс.

Околу еден од пет луѓе доживуваат хроничен рефлукс, наречен гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).

Ѓумбирот има силни антиинфламаторни својства и е добро истражен за неговите заштитни ефекти врз целиот гастроинтестинален систем.

Студиите покажаа дека дневната доза од 2.000 мг ѓумбир помага во намалувањето на диспепсијата – лошо варење, цревни нарушувања и чир на желудник кај луѓе со гастроинтестинални нарушувања.

-Ѓумбирот често се користи за лекување на разни проблеми со дигестивниот и гастроинтестиналниот тракт. Понекогаш се препорачува за лекување на гадење, а може да помогне и при варењето, вели Никол Роуч, регистриран диететичар во болницата Ленокс Хил во Нортвел, Њујорк.

Ова олеснување во голема мера се должи на биоактивните фитохемикалии на ѓумбирот, вклучувајќи ги гингеролите, шогаолите, зингеронот и парадолите, кои можат да помогнат во намалувањето на воспалението.

-Гингеролот е делот од ѓумбирот што му го дава на коренот неговиот препознатлив вкус – вели Роуч.

Деби Петитпејн, регистриран диететичар и портпарол на Академијата за исхрана и диететика со седиште во Чарлстон, Јужна Каролина, додава дека иако истражувањата за ѓумбирот и сенфот се ограничени, а резултатите се мешани, ѓумбирот има долга историја на употреба за поддршка на варењето и генерално е безбеден за повеќето луѓе.

Ѓумбирот може да помогне при горушица кога симптомите се поврзани со бавно варење или голем оброк, а не со вишок желудочна киселина или слаб долен езофагеален сфинктер.

Со оглед на тоа што може да предизвика или влоши горушица, особено кога се користи во големи количини, консумирањето треба да се прекине или намали ако симптомите се влошат.

Ѓумбирот може да ја влоши горушицата

И покрај сите здравствени придобивки од ѓумбирот, зачинот може да ја влоши горушицата кај некои луѓе, вели регистрираниот диететичар Мишел Ондек Вилијамс, доктор по медицина, диететичар и виш директор за клиничка исхрана во здравствениот систем на Универзитетот Темпл во Филаделфија.

-Во големи дози, ѓумбирот може да предизвика горушица. Всушност, некои луѓе пријавуваат горушица како несакан ефект дури и со мали дози на ѓумбир, забележува Мишел Ондек Вилијамс за Health Central.

Кога ѓумбирот помага при горушица

Според неа, ѓумбирот може да помогне во ублажување на повремената горушица предизвикана од бавно варење или јадење голем оброк.

„Сепак, не е докажано дека ѓумбирот помага кога горушицата е предизвикана од прекумерно производство на желудочна киселина или дисфункција на долниот езофагеален сфинктер.“

Колку ѓумбир треба да се зема дневно

Експертите препорачуваат консумирањето на ѓумбир да се ограничи на 3 до 4 грама дневно, а помалку ако лицето е бремено.

Еден грам ѓумбир се наоѓа во околу половина лажичка ѓумбир во прав или една лажичка рендан суров ѓумбир.

-Обично предлагам да започнете со ѓумбир во храна или пијалоци, а не како додатоци. Чајот од ѓумбир купен од продавница е лесна опција, или можете да го направите сами со рендање свеж ѓумбир во топла вода, оставање да отстои неколку минути и додавање мед по желба, вели Петипејн.

Други природни начини за намалување на горушицата

За повремени напади на горушица, постојат и други домашни лекови што можеби вреди да се испробаат:

-избегнувајте храна што предизвикува дијареја – тоа може да биде зачинета храна, домати, лук и кромид.

-барајте храна со ниска киселост – во исто време, храната што е помалку кисела – како што се лубеница, банани, ориз и јогурт, има помала веројатност да предизвика рефлукс.

-јадете храна богата со растителни влакна – интегрални житарки како што се овесна каша и кафеав ориз, коренест зеленчук како што се слатки компири и моркови, и зелен зеленчук како што се брокула и аспарагус се добар избор.

-јадете помали, почести оброци – поголемите оброци често предизвикуваат ширење на желудникот, па горниот сфинктер не се затвора целосно. Ова значи дека дел од киселината од желудникот може да се врати во хранопроводот

-спијте со крената глава и градите на перници – користењето на гравитацијата може да спречи враќање на желудочната киселина.

-усвојте здрави навики – избегнувајте пушење, ограничете ја консумацијата на алкохол и управувајте со стресот.

Кога да посетите лекар

-Важно е да се консултирате со здравствен работник кога горушицата станува постојана. Лекови како што се антациди и H2 блокатори можат да обезбедат олеснување. Честата горушица не треба да се игнорира, бидејќи може да биде симптом на сериозни гастроинтестинални состојби, вклучувајќи гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), чир на желудник, жолчни камења, рак на хранопроводникот или хиатална хернија, предупредува Вилијамс.