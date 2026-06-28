Тим Кук предупредува: Доаѓа ера на поскапа технологија

Apple во четврток објави зголемување на цените за своите MacBook лаптопи и iPad таблети, неопходен одговор на повисоките трошоци за меморија и компоненти за складирање.

Се очекуваат и поскапи iPhone-и, а повеќе информации веројатно ќе бидат откриени на традиционалното претставување на производот во септември.

Тим Кук минатата недела за The Wall Street Journal изјави дека Apple нема да може да ги одржи сегашните цени поради растечките трошоци за компонентите, чии цени вртоглаво растат поради порастот на вештачката интелигенција.

Тој ја спореди ситуацијата со поплава што трае еден век и додаде дека никогаш не доживеал нешто слично во својата кариера од повеќе од 40 години.

Акциите на Apple изгубија повеќе од 5 проценти од својата вредност во четвртокот, што е нивниот најголем еднодневен пад од февруари.

Зголемувањето на цените на компонентите за меморија, исто така, ги зголемува цените за многу други производи, од телевизори до автомобили.