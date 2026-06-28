Се повлекуваат Нутела производи: Метални делови пронајдени во храната

Познатиот гигант Фереро иницираше итно повлекување на еден од своите популарни производи Нутела од пазарот.

Според официјалното соопштение на Федералната канцеларија за заштита на потрошувачите и безбедност на храната на Германија(BVL), предметниот производ може да содржи парчиња метал, поради што целата серија е веднаш повлечена од продажба.

Туѓите тела како што се металните делови во храната претставуваат сериозна закана за здравјето бидејќи можат да предизвикаат сериозни повреди во устата и грлото, а во најлош случај можат да доведат до задушување.

Затоа властите на Германија апелираат до сите купувачи кои го купиле овој производ веднаш да го извадат и да не го консумираат под никакви околности.

Повлекувањето се однесува на Нутела мафин: Ова повлекување од храна се однесува само на производот од асортиманот на длабоко замрзната храна, кој се испорачува во продавниците за малопродажба замрзнат, а потоа се продава во пекарските оддели по одмрзнувањето.

Дотичниот производ е Нутела мафин, произведен од Фереро Дојчланд ГмбХ. Повлекувањето ги опфаќа производите што беа на продажба помеѓу 16 јуни и 25 јуни 2026 година, додека другите производи од брендот не се засегнати од проблемот.

Продажба во пекари на поголеми супермаркети: Според информациите од компанијата Фереро, предметните мафини главно биле дистрибуирани и продавани преку пекари во поголемите супермаркети и хипермаркети низ целата земја.

Официјалното повлекување не прецизира точно како металните делови влегле во колачите, но во такви случаи најчеста причина се технички грешки или дефекти на машините во самите производствени погони.

Поврат на средства е можно без фискална сметка: Иако производителот во своето писмо не го прецизирал точното место на продажба за враќање или специфични детали за надоместокот, купувачите на спорните мафини можат да ги вратат на местото на продажба каде што ги купиле.

Според вообичаената практика во малопродажните синџири, трговците на мало ги враќаат повлечените производи и им враќаат пари на купувачите дури и ако немаат фискална сметка. За какви било дополнителни прашања, потрошувачите можат да контактираат со службата за корисници преку е-поштата [email protected].

Прва помош во случај на голтање страно тело

Во случај страно тело да влезе во дишните патишта или хранопроводот, Федералната канцеларија за заштита на потрошувачите ги упатува граѓаните на упатствата на Црвениот крст за итна прва помош.

Доколку по консумирањето се појават видливи повреди, крварење или тешкотии со дишењето, повреденото лице мора веднаш да се подложи на лекарски преглед или, во случај на критична ситуација, без одлагање да повика итна медицинска помош.