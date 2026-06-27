Дали Европската Унија е подготвена да ја врати Британија?

Дали ќе има „Breturn“ по „Brexit“ (игра на глаголите „exit“ и „return“, што значи „да се напушти“ и „да се врати“)?

Десет години по референдумот за напуштање на Европската Унија, Обединетото Кралство се кае, но 27-те земји-членки не се чини дека се подготвени да го пречекаат назад во своите редови во скоро време, пишува новинарот на АФП, Умберто Баки.

Во последните месеци, анкетите покажаа дека јасно мнозинство Британци се убедени дека напуштањето на ЕУ по референдумот на 23-ти јуни 2016-та година било грешка. Овој пресврт ги поттикна аналитичарите да измислат нови термини инспирирани од „Brexit“ за да го опишат спротивниот феномен – хипотетичкото враќање на Велика Британија во ЕУ: „Bregret“, „Breturn“, „Breunion“… Надвор од играта на зборови, тоа е и причина за жестока политичка дебата во Велика Британија за стратегијата што треба да се следи.

Најсериозниот ривал на премиерот во заминување Кир Стармер во Лабуристичката партија и веројатен нов лидер на Обединетото Кралство, Енди Бернам, верува дека напуштањето на ЕУ било грешка и изјавил дека се надева дека неговата земја еден ден ќе се врати во европското семејство. Сепак, тој не се обврзал на можна кандидатура или рок. Опција што ја отфрли претходниот премиер, кој беше задоволен од неговата работа во затоплувањето на односите со 27-те земји-членки на ЕУ.

Исто така, не е јасно дали Унијата ќе ја прифати назад Велика Британија. АФП интервјуираше шест европски дипломати, од кои секој рече дека неговата земја ќе биде отворена за тоа, но само под услов Британците да бидат подготвени да направат отстапки, во што повеќето од нив се сомневаат. „Тие не се подготвени да ги прифатат ограничувањата на членството во ЕУ“, рече еден.

Никој не брза да го започне разговорот. 27-те земји-членки исто така не брзаат да го започнат овој разговор. Неколку земји веруваат дека ЕУ се справува подобро откако го напушти Лондон и не им недостасуваат споровите што го мачеа блокот кога Велика Британија сè уште беше членка. „Полесно е“ откако Лондон си замина затоа што „веќе не губиме време преговарајќи за исклучоци за секое прашање“, рече друг дипломат.

И покрај децениите членство во Европската заедница, а подоцна и во ЕУ, Лондон никогаш не се приклучил на еврото или на Шенген зоната и преговарал за попуст на својот придонес во буџетот на ЕУ секој пат од владеењето на Маргарет Тачер (познатиот „британски попуст“). Сето ова однесување им се чинеше на другите членки на Унијата како јасен недостаток на посветеност.

Сепак, за друг дипломат, заминувањето на Велика Британија имаше една жална последица: пад на квалитетот на шекспировиот јазик во официјалните документи на ЕУ. Други, од друга страна, чуваат многу убави спомени.

ЕУ се промени, вели Себастијан, експерт во тинк-тенкот „Chatham House“, истакнува дека по Brexit, земјите што лобираат за економски либерализам или проатлантски политики изгубија влијателна противтежа на суверенистичките амбиции на Франција.

Ослободена од Британија, ЕУ во последниве години се впушти во потрага по „стратешка автономија“ и отворена поддршка за „европските преференции“ во одредени сектори.

„Велика Британија не сфаќа колку се промени Европската Унија во изминатите 10 години“, рече експертот. Иако кризата со Ковид, Доналд Трамп и војната во Украина придонесоа за оваа промена, заминувањето на Велика Британија ја поттикна Европа да се реформира за да не биде во опасност да ги изгуби другите членови, вели трет дипломат.

Со одреден успех, повеќето популистички и крајно десничарски движења повеќе не водат кампања за напуштање на ЕУ, туку за нејзина промена одвнатре.

Британците и Европејците ќе имаа можност да ја проценат состојбата на нивниот нов однос на самитот закажан за 22-ри јули во Брисел, кој потоа беше одложен по оставката на премиерот Кир Стармер.

По тензиите од последните месеци околу воената индустрија, удвојувањето на царините за челик на ЕУ и поддршката за брендот „Произведено во Европа“, се очекуваше да се склучат неколку договори.

Сепак, ова веројатно би биле мали чекори (како што се мерки за промовирање на мобилноста на младите или трговијата со храна).

Далеку од големото помирување за кое сонуваат некои од другата страна на Ла манш.