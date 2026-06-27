Викенд хороскоп 27-28.06.2026

Овен (21.03 – 20.04)

Барате нечија помош во решавање на работните или имотните проблеми. Ги разгледувате повторно чекорите кои претходно сте ги елиминирале. Шансите постојат таму каде што најмалку се надевате. Можноста за нова романтична врска е поизразена секој ден.

Бик (21.04 – 21.05)

Наместо да бидете опколени со луѓе кои шират негативна енергија, оттргнете се од сите и останете во својот дом посветувајќи си време само на себе. Бидете што повеќе физички активни и со тоа ќе се чувствувате подобро.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Пред вас е викенд исполнет со возбудливи мигови. Не сте во врска? Не грижете се, Венера ќе се погрижи да имате многу роматчен викенд. Ве очекуваат средби како со бившите, така и со идните партнери. Среќно!

Рак (22.06 – 22.07)

Викендот нуди можност да го резимирате тоа што се случувало во изминатиот период. Врската во која се наоѓате е површна. Чувствувате потреба дека партнерот треба да стори нешто епохално и да ја докаже вистинската љубов.

Лав (23.07 – 22.08)

Во зависност од личното интересирање, одберете ја верзијата за која сметате дека ќе донесе најдобри резултати за вас. Некои работи ги повторувате постојано. Нежноста ви е неопходна повеќе од било кога, па поради тоа со партнерот ќе бидете на иста брановна должина.

Девица (23.08 – 22.09)

Доколку се обидувате правилно да насочите некој близок, нема да успеете. Бидете внимателни, тоа може целосно да ви ја извлече енергијата. Избегнувајте расправии и не оптоварувајте ги луѓето. Потрудете се да си го зајакнете имунитетот.

Вага (23.09 – 22.10)

Ве очекува голема забава овој викенд. Но, сепак, бидете внимателни и не претерувајте со алкохолот. Доколку овие два дена треба да донесете некои важни одлуки, донесете ги стабилно и решително.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Прифативте премногу обврски, кои почнуваат да ве заморуваат. Со партнерот ги споделувате проблемите. Тој е единствениот кој може да го поднесе вашиот карактер. Машките припадници на знакот се сериозно заинтересирани за една колешка.

Стрелец (22.11 – 21.12)

На најдобар начин користете ги своите генијални особини. Ви паѓаат на памет луди идеи, фантазијата е богата, а, сепак, одлично функционирате. Некого очајно сакате да видите, ќе направите се за да воспоставите контакт.

Јарец (22.12 – 20.01)

Крајно време е да престанете да се грижите да обврските и да почнете да размислувате малку позитивно. Не е крај на светот ако неколку недели по ред не ви се случува нешто за пофалба. Земете ги работите во свои раце. Поканете ја на состанок личноста која ви се допаѓа.

Водолија (21.01 – 19.02)

Ви се случуваат интересни работи, затоа и не ви е досадно. На моменти сте нервозни и подготвени да избувнете. Саканото лице најмногу влијае на вашето расположение. Смирете се малку.

Риби (20.02 – 20.03)

Преокупирани сте со размисување за нови бизнис идеи, но и со зголемените секојдневни обврски. Понекогаш морате да превземете соодветен ризик во согласност со новата ситуација. Определете се за јасни цели, кои ќе Ви овозможат подобри професионални резултати.