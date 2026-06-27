Колку пари навистина се потребни за живот во Германија?

Германија одамна не е земја во која се оди само со куфер, адреса од роднина и надеж дека „ќе се среди“. Се средува, да. Но, прво стигнува киријата, па сметките, па храната, па превозот. И тогаш многумина првпат го поставуваат вистинското прашање: колку пари навистина требаат за нормален живот таму?

Одговорот не е ист за Минхен, Дортмунд, Берлин, Хамбург или некое помало место во внатрешноста. Но, економистите со кои се занимаваат со трошоци за живот велат дека една работа е јасна: сам човек во Германија тешко може да живее пристојно со помалку од 1.500 евра месечно, освен ако нема евтина соба, дели стан или живее многу скромно.

„Со 1.000 евра може да се преживее, но тоа не е живот со простор за грешка“, велат познавачите на германскиот пазар. Во таа сума обично не влегува реалната цена на станот, особено не во големите градови.

Најголемата ставка е киријата. Соба во заеднички стан може да се најде од 450 до 750 евра, зависно од градот и локацијата. Мал стан, ако е блиску до центар или до добра врска со јавен превоз, лесно оди од 800 до 1.300 евра месечно. Во Минхен и делови од Франкфурт, бројките знаат да бидат уште повисоки. Во помали места ситуацијата е полесна, но таму често има друг проблем: помал избор на работа и подолг пат до работното место.

Храната е втората голема сметка. За еден човек, со готвење дома и купување во дисконти, месечно одат околу 300 до 450 евра. Кој секој ден купува готова храна или јаде надвор, брзо ќе ја пробие оваа рамка. Еден обичен ручек во менза, пекара или евтин локал изгледа ситно, 8, 10 или 12 евра. Но, кога ќе се собере цел месец, не е ситно.

Тука се и сметките. Струја, греење, интернет, телефон, радиодифузна такса, осигурување, ситни поправки, средства за хигиена. Експертите пресметуваат дека самец треба да планира најмалку 200 до 350 евра месечно за овие трошоци, ако дел од нив не се веќе вклучени во киријата. Јавниот превоз е олеснување, бидејќи месечниот билет за локален и регионален превоз низ Германија е 63 евра. Но, автомобилот е сосема друга приказна. Гориво, осигурување, регистрација, сервис. Тука буџетот лесно пука.

Затоа најреалната пресметка изгледа вака: сам човек во помал град може да помине со 1.400 до 1.700 евра месечно, ако има разумна кирија. Во голем град, за нормален живот без луксуз, потребни се 1.800 до 2.300 евра. Не за богатење. За мирен месец.

За брачна двојка без деца, минималниот праг е околу 2.700 до 3.300 евра нето месечно, ако немаат прескапа кирија. Со едно дете, сметката веќе оди кон 3.500 до 4.500 евра, особено ако се плаќа поголем стан, градинка, превоз, облека, активности и повремено патување дома.

„Најголемата грешка е кога луѓето ја гледаат само платата, а не ја гледаат нето-сметката на крајот од месецот“, предупредуваат економистите. Бруто-плата од 2.500 евра не значи дека толку ќе легнат на сметка.

По даноци и придонеси, сумата е значително помала. Затоа работниците што одат во Германија треба да бараат нето-пресметка, не само ветување за бруто-плата.

Минималната плата во Германија во 2026 година е 13,90 евра бруто на час. На хартија изгледа добро. Но, ако човек работи за минималец, живее сам и плаќа пазарна кирија, простор за штедење речиси нема. Посебно не во првите месеци, кога се плаќа депозит за стан, мебел, документи, преводи, превоз, облека за работа.

На крај, точната бројка зависи од градот, работата и животниот стил. Но, една груба вистина останува: за сам човек, под 1.500 евра е борба. Од 1.800 евра почнува малку воздух. Над 2.200 евра веќе може да се зборува за постабилен живот, ако киријата не ја јаде половина плата.

Германија може да даде ред, плата и сигурност. Ама евтина повеќе не е. И тоа треба да се знае пред да се купи билетот во еден правец.

Б.З.М.