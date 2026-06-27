Јаглехидрати што треба да ги јадат пациентите со срцеви заболувања

Ако ви е дијагностицирана срцева болест, намалувањето на внесот на јаглехидрати може да изгледа како очигледен прв чекор. Години диети со низок внес на јаглехидрати и спротивставено медиумско известување ги убедија многумина дека најздравиот избор, особено за пациентите со срцеви заболувања, е да се ограничат јаглехидратите колку што е можно повеќе.

Но, тој пристап може да има несакани последици, бидејќи диетите со низок внес на јаглехидрати често се со низок внес на влакна – хранлива материја што е поврзана со помал ризик од срцеви заболувања, според „EatingWell“.

Всушност, некои од храната што е најбогата со јаглехидрати се исто така најдобри за заштита на вашето срце.

„Јаглехидратите што се богати со растителни влакна и антиоксиданси го поддржуваат здравјето на срцето со тоа што помагаат да се намали лошиот LDL холестерол, да се балансира шеќерот во крвта, да се контролира тежината и да се намали воспалението“, вели регистрираната диететичарка Шери Гау.

Тројца регистрирани диететичари специјализирани за здравјето на срцето кои јаглехидрати најмногу ги препорачуваат и како лесно да ги вклучите во вашата исхрана.

Овес

Почнувањето на денот со чинија овесна каша е еден од најлесните начини за поддршка на здравјето на срцето. Нивната заштитна улога доаѓа од бета-глуканот, вид растворливи влакна.

„Овесот е особено ефикасен во намалувањето на LDL холестеролот бидејќи неговите растворливи влакна се врзуваат за холестеролот во дигестивниот тракт и помагаат да се отстрани од телото“, вели регистрираната диететичарка Лиза Јанг.

Овие бавно сварливи влакна, исто така, обезбедуваат стабилен шеќер во крвта и долготрајна енергија. Сварете ролни или исечени овесни снегулки во млеко со ниска масленост за дополнителни протеини, а потоа додадете бобинки и една лажица путер од јаткасти плодови. Овесот не мора да биде само за појадок – можете да го измешате во смеса за палачинки или да го користите наместо лебни трошки во месен леб.

Мешунки

Иако мешунките можеби не се првата група на храна за која мислите како извор на јаглехидрати, тие ги содржат. Гравот, леќата и наутот се прифатлив извор на растителни протеини и растворливи влакна, а нивното редовно консумирање е поврзано со помал ризик од срцеви заболувања.

„Заменувањето на животинските протеини со протеини од растително потекло како леќа, наут или тофу ги намалува заситените масти и ги зголемува растворливите влакна, што го забавува наталожувањето на плаки во вашите артерии“, вели Гав.

Со замена на дел од месото во вашите оброци со мешунки, ќе добиете помалку заситени масти и повеќе влакна, што помага во контролата на холестеролот. Мешунките исто така содржат калиум и магнезиум, два минерали кои помагаат во одржувањето на здрав крвен притисок. Додадете леќа или наут во салати и супи, црн грав во такос или измешајте ги во сосови. Диететичарот Деван Херинг предлага да ги комбинирате со извор на витамин Ц, како што е малку сок од лимон или сечкана пиперка, за да му помогнете на вашето тело да го апсорбира железото од растително потекло што го содржат.

Бобинки

Слатки, шарени и со добар сооднос шеќер-влакна, бобинките се лесен додаток на вашата исхрана здрава за срцето. Нивните темноцрвени и сини бои доаѓаат од антоцијанини, еден вид антиоксидантен пигмент.

„Антиоксидансите во бобинките помагаат во борбата против оксидативниот стрес и го намалуваат хроничното воспаление, кои се тесно поврзани со прогресијата на кардиоваскуларните заболувања“, објаснува Херинг.

Бобинките помагаат во намалувањето на воспалението од низок степен кое може да ги оштети крвните садови со текот на времето, а исхраната богата со овие соединенија е поврзана со помал ризик од срцеви заболувања. Бобинките речиси и да не бараат подготовка – додадете ги во овесна каша или јогурт, измешајте ги во смути или јадете ги сами. Замрзнатите бобинки се исто толку хранливи како свежите бобинки и се одлична опција за буџетот преку целата година.

Сладок компир

Слаткиот компир, или слаткиот компир, може да ги замени повеќе рафинираните јаглехидрати и, покрај влакната, нуди калиум, суштински минерал кој повеќето луѓе не го внесуваат доволно.

„Калиумот помага во регулирањето на крвниот притисок со балансирање на нивоата на натриум во телото. Влакната, исто така, поддржуваат здрави нивоа на холестерол“, вели Јанг.

Калиумот и натриумот работат заедно, така што внесувањето доволно калиум помага во неутрализирање на ефектите од исхраната со висока содржина на сол врз крвниот притисок. Портокаловото месо од слаткиот компир е исто така богато со бета-каротен, антиоксиданс кој го поддржува здравјето на крвните садови. Можете да ги испечете цели, да ги направите пире или да ги исечете на ленти и да ги пржите во фритеза на воздух.

Цели зрна

Овесот не е единственото цело зрно што вреди да го имате во вашата остава. Бидејќи зрната како киноа, спелта, кафеав ориз и јачмен се помалку преработени од белиот ориз или рафинираното брашно, тие задржуваат влакна, магнезиум и витамини од групата Б кои се отстрануваат за време на рафинирањето.

„Редовното консумирање на цело зрно постојано се поврзува со намален ризик од кардиоваскуларни заболувања, а може да помогне и во одржувањето на здрава тежина“, вели Херинг.