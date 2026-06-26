Како да спречите дехидрирање, топлотен удар и да го опоравите телото по физички напор на високи температури?

Високите температури се присутни, и веќе го отежнуваат нашето секојдневие. Може да предизвикаат дехидрирање, па дури и топлотен удар, и сериозно да ја нарушат нашата здравствена состојба. Па се случува покачување на телесната температура со прекумерно потење, кратко и отежнето дишење, силно забрзан пулс, лошење, главоболки, како и дезорентација, грчеви во мускулите и општа физичка истоштеност, работи кои се само дел од симптомите на прегревање и топлотен удар – сериозна здравствена состојба која не само што може да остави трајни последици по здравјето туку дури може да биде и фатална.

Први на удар се луѓето со висок притисок, но под ризик се и сите оние кои имаат зголемена физичка активност на топло време, кои работат на отворено, како на пример градежни работници, градинари, но и сите оние кои се бават интензивно со спорт и рекреација.

Земајки во предвид дека високите температури и неподносливите жештини се нашата нова реалност, важно е да превенираме и да го одржуваме балансот на течности во организмот, да се заштитиме од топлотен удар, и да обезбедиме заштита и опоравување на телото по физички напор.

Во таква ситуација недоволно е само хидрирање со вода, бидејќи кога губиме течности автоматски се губат, се исфрлаат од телото и електролитите (калиум, магнезиум, натриум, хлор и други…) а недостатокот на електролити е главна причина за појава на симптоми и компликациите, нарушена срцева и мозоча функција и др…

Затоа е важно навремено да земаме ИСО МАКС уникатна формула со која освен електролити се обезбедуваат и витамини, минерали, антиоксиданси, состојки за поголема енергија и заштита на мускулите, за одржување на крвотокот и работата на срцето, состојки кои обезбедуваат енергија и заштита на мозокот.

Според Сашко Дрвошански, добро познат нутриционист, одговорен на тимот за развој на производи во Натура Терапи, со редовното земање на ИСО МАКС се обезбедува оптимален внес и обнова/балансирање на електролитите во телото кои се клучни за регулација на балансот на течности во сите клетки, спречување на појавата дехидрираност, отоци и заштита на бубрезите. Се заштитува мозокот, се одржува крвниот притисок, се обезбедуваат протеини, минерали, електролити и природни состојки кои обезбедува потребна заштита и енергија за мускулите, односно се спречува појава на грчеви во мускулите. Се подобрува енергијата и издржливоста на целото тело, и се спречува умор, изнемоштеност и колабс.

Во својот состав ИЗО МАКС комбинира електролити во оптимален оооднос, натриум, хлор, калциум, со акцент на магнезиумот и калиумот, клучни за регулација на балансот на течности во сите клетки, спречување на појавата на грчеви во телото и одржување на функцијата на крвните садови и притисокот. Има витамини и природни состојки кои обезбедува потребна енергија за мускулите и органите, потоа заштита и одржување на добрата функција на мозокот и нервите, заедно со антиоксидантски микс, за заштита на клетките од оксидативен и топлотен стрес.

Според Др. Гордана Буцевска Атанасова, Специјалист по семејна медицина “Топлотниот удар може да се јави кај лица кои се изложуваат на интензивен физички напор, физичка работа или спортски и фитнес активности на многу топло време, но и само поради престој во услови на многу високи температури и топло време. Најмногу ги погаѓа повозрасните лица над 60 години, но исто така загрозени се и бебињата и малите деца. Особено голем ризик и опасност од топлотен удар имаат лицата со дијабетес, кардиоваскуларни и други хронични болести” и е потребно истиот да се превенира.

Не оставајте на случајноста!

При високи температури и екстремно топло време топлотниот, мозочниот и срцевиот удар може да се јават кога најмалку очекувате, ненадејно и без најава, а оставаат трајни последици по здравјето, кои може да бидат дури и фатални. Секој ден од летото, секој ден со високи температури надвор или во домот, вие сте изложени на ризик по здравјето и животот. Затоа, земете го ИЗО МАКС и заштитите се себе си и најблиските. Употребувајте го редовно да ги заштитите срцето, бубрезите и мозокот, да го спречите заморот и да ја подобрите енергијата. ИЗО МАКС е тука за вас и секогаш кога ќе почувствувате и премореност од физичка активност, или кога сте истоштени или дехидрирани при инфекција и болест.

(ПР објава)