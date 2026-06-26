А1 Македонија и Националниот џез оркестар создадоа современа музичка приказна инспирирана од македонското културно наследство

Во пресрет на овогодишното издание на фестивалот „Охридско лето“, А1 Македонија ја претстави кампањата „Културна врска“, чиј централен дел е новата џез-интерпретација на легендарната македонска народна песна „Билјана платно белеше“, создадена во соработка со Националниот џез оркестар.

Како генерален спонзор на „Охридско лето“, А1 Македонија годинава одлучи поддршката на културата да ја преточи во трајна вредност, музичко дело што останува достапно за јавноста и по завршувањето на фестивалот. Преку новиот аранжман, една од најпрепознатливите песни од македонското музичко наследство добива современ музички израз, кој ја поврзува традицијата со денешната публика и отвора нов простор за нејзино доживување.

„Во А1 веруваме дека највредните врски се оние што траат со генерации. Токму затоа ја создадовме ‘Културна врска’, платформа што ја поврзува македонската традиција со современиот музички израз и ја доближува до новите генерации. Наместо само да поддржиме културен настан, сакавме да создадеме нешто што ќе остане зад нас и ќе биде достапно за сите љубители на музиката и на културата. Горди сме што токму ‘Билјана платно белеше’, една од најпрепознатливите македонски песни, добива нов живот преку оваа соработка“, изјави Методија Мирчев, главен извршен директор на А1 Македонија.

Новата интерпретација е создадена од музичарите на Националниот џез оркестар, кои преку современ аранжман ја задржаа автентичноста и препознатливата емоција на песната, притоа отворајќи ново музичко читање на делото.

„Македонската музичка традиција е неисцрпен извор на инспирација. Нашата цел беше да создадеме аранжман што ќе го зачува духот на песната, но ќе ѝ даде нова енергија и нов контекст. ‘Билјана платно белеше’ е дел од нашиот културен идентитет и претставува чест кога можеме повторно да ја раскажеме нејзината приказна преку јазикот на џезот. Ѝ благодариме на А1 Македонија што препозна можност ваков проект да стане дел од поширока приказна за културата и нејзината современа интерпретација“, изјави Гоце Стевковски, директор на Националниот џез оркестар.

Кампањата „Културна врска“ е инспирирана од идејата дека културата е најсилна кога се споделува, пренесува и кога добива нови форми преку кои допира до различни генерации.

„Нашата идеја за оваа година беше да создадеме приказна околу нешто што е дел од нашето заедничко културно наследство. Знаеме дека културата денес не се доживува само во концертни сали и на фестивалски сцени. Таа живее и на платформите преку кои луѓето секојдневно слушаат музика. Затоа решивме ‘Билјана платно белеше’ да добие и свој дигитален живот. Со поставувањето на песната на Спотифај и на другите музички платформи, овозможуваме оваа современа интерпретација да стигне до публика многу поширока од фестивалската, вклучително и до младите што можеби првпат ќе се сретнат со ова музичко наследство. За нас тоа е вистинското значење на ‘Културна врска’ за да се обидеме да ја направиме културата подостапна, повидлива и поблиска до луѓето“, изјави Бранкица Толевска, раководителка на Корпоративни комуникации, корпоративна стратегија и бизнис трансформација во А1 Македонија.

Со кампањата „Културна врска“, А1 Македонија продолжува да инвестира во проекти што создаваат трајна вредност за заедницата, поврзувајќи ги културата, современата уметност и новите технологии во едно заедничко искуство.