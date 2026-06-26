20 професионалци, две европски дипломи: Конкурсот за стипендиите „Борис Трајковски” е отворен

Министерството за образование и наука го распиша Конкурсот за доделување на стипендиите „Борис Трајковски“ за студии од втор циклус во рамки на Пан-европската извршна МБА програма на Универзитетот Јорк за академската 2026/2027 година. Конкурсот предвидува 20 стипендии за вонредни двегодишни студии со двојна диплома од Универзитетот Јорк и Универзитетот во Стразбур, кои се реализираат на Европскиот кампус на Универзитетот Јорк во Солун, Грција.

Програмата е наменета за стручни лица од различни профили и за бизнис менаџери вработени во приватниот и во јавниот сектор, а се нуди во шест насоки: Општ менаџмент, Маркетинг, Финансии, Менаџмент во логистика, Менаџмент во здравство и Менаџмент на човечки ресурси.

„Горди сме што продолжуваме да ја градиме оваа партнерска приказна со македонската Влада. Преку стипендиите „Борис Трајковски“ повеќе од 20 години на македонските професионалци им овозможуваме пристап до врвно европско образование без да ја напуштат државата и без да го прекинат своето кариерно темпо, диплома од два угледни европски универзитети која се стекнува тука, во регионот“, изјавија од Европскиот кампус на Универзитетот Јорк.

Наставата се одвива за време на викенди со физичко присуство на Европскиот кампус во Солун, дополнета со три студиски недели на Универзитетот Јорк во Обединетото Кралство, на Универзитетот во Стразбур во Франција и во Солун, Грција. Сите предавања се на англиски јазик, а по успешното завршување студентите добиваат две дипломи за извршни мастер студии по деловна администрација.

Пан-европската МБА програма е дел од ексклузивната група од само 300 ЕМБА програми и образовни институции на глобално ниво акредитирани од престижната AMBA. Дополнително, Пан-европската МБА програма е акредитирана од Институтот за менаџмент од Велика Британија (CMI) и вклучува заедница од повеќе од 4 000 студенти и досегашни дипломци, што само дополнително говори за нејзината огромна академската вредност.

„Извршната МБА е дизајнирана за луѓе што веќе се докажале во кариерата и бараат следен чекор. Ги охрабруваме сите амбициозни професионалци од Македонија да се пријават и да ја искористат оваа единствена можност за диплома од два угледни европски универзитети, без да го напуштат регионот и да го прекинат своето кариерно темпо“, изјавија од Европскиот кампус на Универзитетот Јорк.

Европскиот кампус на Универзитетот Јорк во Солун, Грција претставува уникатна меѓународна институција која ги поврзува академските, истражувачките, националните и корпоративни мрежи низ целиот регион. Универзитетот Јорк е водечка британска академска институција, член на престижната Russel група, рангиран меѓу топ 8% универзитети во светот и се наоѓа на 154-то место според Times Higher Education World University Rankings 2026, како и меѓу Топ 20 универзитети во Обединетото Кралство.

Краен рок за пријавување за стипендиите „Борис Трајковски“ е 31 јули 2026 година. Сите потребни информации за подготовка на апликацијата и достава на документите се достапни на линкот од Конкурсот.