Тивките претплати: Колку пари месечно губиме без воопшто да забележиме?

Порано луѓето знаеја точно за што трошат пари. Сметка за струја, вода, телефон, храна. Денес ситуацијата е сосема поинаква.

Секој месец од банкарските сметки автоматски се повлекуваат десетици мали износи. Некои се по 99 денари, други по 299, 600, 1.200 или 1.500 денари. Ниту еден од нив сам по себе не изгледа страшно. Но кога ќе се соберат, излегува дека голем дел од семејниот буџет исчезнува без речиси никој да го забележи.

Ова се таканаречените „тивки претплати“ односно услуги што автоматски се обновуваат секој месец или секоја година и постепено стануваат „нормален“ дел од животот.

Прашањето е: Колку навистина нè чинат?

Од едно списание до десетици дигитални услуги

Пред дваесет години претплатите најчесто беа за весник, кабелска телевизија или мобилен телефон.

Денес просечно домаќинство користи повеќе дигитални услуги од кога било:

видео стриминг;

музички сервиси;

cloud простор;

AI алатки;

фитнес апликации;

канцелариски пакети;

безбедносни програми;

мобилни пакети;

интернет;

телевизија;

банкарски пакети;

разни членарини.

Проблемот не е што постојат. Проблемот е што повеќето луѓе никогаш не ги собираат сите на едно место.

Колку може да плати едно семејство?

Да земеме пример на четиричлено семејство кое користи сосема вообичаени дигитални услуги.

Услуга Месечно Netflix 650 ден. Spotify Family 620 ден. ChatGPT Plus околу 1.300 ден. Google One / iCloud 200 ден. Microsoft 365 500 ден. YouTube Premium 750 ден. Интернет 1.300 ден. Кабелска телевизија 1.200 ден. Два мобилни пакети 2.400 ден. Банкарски пакет и SMS известувања 250 ден. Теретана (2 лица) 3.000 ден.

Вкупно околу 12.000 денари секој месец.

Тоа се 144.000 денари годишно, или повеќе од 2.300 евра.

И сето тоа без да се сметаат струјата, храната, кредитите или горивото.

Најопасните се оние што ги забораваме

Психолозите ова го нарекуваат „ефект на малите износи“.

Кога нешто чини 99 или 199 денари, мозокот речиси и не го регистрира како сериозен трошок. Но десет вакви претплати веќе стануваат значителен месечен издаток.

Дополнително, многу услуги нудат бесплатен пробен период, а потоа автоматски почнуваат да наплатуваат ако корисникот не ја откаже претплатата.

Така, претплата што била активирана „само да пробам“ може да остане активна со месеци.

Колку услуги навистина користиме?

Истражувањата во повеќе земји покажуваат дека значителен дел од корисниците плаќаат за услуги што ретко или никогаш не ги користат.

Некој плаќа Netflix, а гледа YouTube, друг има Spotify, но слуша музика преку радио, некој плаќа cloud простор што никогаш не го исполнува. Друг има две различни AI претплати, а редовно користи само една.

Проблемот не е претплатата. Проблемот е што ретко кој прави ревизија на своите автоматски плаќања.

Како да откриете каде ви „бегаат“ парите?

Одвојте 20 минути и проверете:

извод од трансакциската сметка;

автоматски плаќања во мобилната банка;

претплати преку Google Play;

претплати преку Apple App Store;

PayPal;

претплати поврзани со вашата е-пошта.

Направете едноставна табела:

Услуга Користам редовно? Да/Не Netflix Да ✔ Disney+ Не ✖ ChatGPT Да ✔ Canva Pro Не ✖ Dropbox Не ✖

Само оваа вежба може да открие дека плаќате за услуги кои не сте ги отвориле со месеци.

Дали треба да ги откажеме сите?

Не. Многу од нив навистина ја олеснуваат работата и секојдневието. Но секоја претплата треба да одговори на едно едноставно прашање:

Дали ја користам доволно за да ја оправда цената?

Ако одговорот е „не“, тогаш можеби е време да се откаже.

Малите суми создаваат големи резултати

Да претпоставиме дека едно семејство успее да намали само 3.000 денари месечно со откажување непотребни претплати.

Тоа значи 36.000 денари годишно или околу 580 евра.

За пет години тоа се речиси 3.000 евра. Доволно за семеен одмор, нова бела техника или солидна резерва за непредвидени ситуации.

Најголемиот непријател на личните финансии денес не се секогаш големите купувања. Често тоа се десетиците мали месечни плаќања што станале толку вообичаени што повеќе и не ги забележуваме.

Дигиталните услуги ни го олеснуваат животот и многу од нив навистина вредат за секој денар што го плаќаме. Но вреди барем еднаш годишно да направиме ревизија.

Не за да живееме без Netflix, музика или современи алатки, туку за да бидеме сигурни дека плаќаме само за она што навистина го користиме.

Во време кога секој денар е важен, можеби најлесниот начин да заштедите не е да заработите повеќе, туку да престанете да плаќате за нешто што одамна сте заборавиле дека го плаќате.

Б.С.