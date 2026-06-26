100.000 денари денес – каде вредат најмногу, а каде најбрзо се топат?

Сто илјади денари не се мала сума. За некого тоа се неколку месечни рати од кредит. За друг тоа е првата сериозна заштеда. За трето семејство тоа е фонд за непредвидени трошоци, поправка на автомобил, летен одмор, школување на дете или почеток на некаква инвестиција.

Но во 2026 година прашањето повеќе не е само: „Колку пари имам?“

Прашањето е: Што прават тие пари додека стојат?

Ако стојат дома, инфлацијата ги јаде.

Ако стојат на трансакциска сметка, најчесто не носат ништо.

Ако се стават на депозит, носат камата, но таа не секогаш ја победува инфлацијата.

Ако се претворат во евра, се добива стабилност, но не и вистински принос.

Ако се вложат во злато, фондови или обврзници, постои можност за повисок принос, но и поголема потреба од знаење и трпение.

Ако се искористат за отплата на долг, ефектот понекогаш е поголем од која било класична инвестиција.

Токму затоа 100.000 денари денес не треба да се гледаат само како „заштеда“, туку како финансиска одлука. А секоја финансиска одлука има цена.

Инфлацијата е првиот невидлив трошок

Најголемата заблуда кај парите е дека ако не ги трошите, тие остануваат исти.

Номинално, да. Ако денес имате 100.000 денари и ги оставите дома во фиока, за една година повторно ќе имате 100.000 денари. Но реално, тие пари нема да купуваат исто.

Според последните податоци на Државниот завод за статистика, трошоците на животот во мај 2026 година се повисоки за 4,8 проценти во однос на мај 2025 година. Тоа значи дека ако цените продолжат да се движат со слична динамика, куповната моќ на 100.000 денари за една година би се намалила за околу 4.800 денари.

Со други зборови, ако парите не носат никаков принос, тие реално се намалуваат.

Не исчезнуваат од паричникот, но исчезнува дел од нивната вредност.

Колку вредат 100.000 денари ако само ги чувате дома?

Да почнеме од наједноставното сценарио. Ги имате 100.000 денари во готовина. Не ги трошите. Не ги ставате во банка. Не ги вложувате. Едноставно ги чувате „за секој случај“.

На хартија, тоа изгледа сигурно. Нема ризик од пазарни промени. Нема ризик од пад на вредност на фонд. Нема провизии. Нема рокови. Парите ви се секогаш достапни.

Но има друг ризик: инфлацијата.

Ако годишната инфлација е околу 4,8 проценти, реалната вредност на тие 100.000 денари по една година би била приближно како денес да имате околу 95.200 денари.

Опција Почетна сума Номинално после 1 година Реална вредност при инфлација од 4,8% Готовина дома 100.000 денари 100.000 денари околу 95.200 денари

Ова не значи дека не треба да се чува готовина. Напротив, секое домаќинство треба да има одреден износ лесно достапни пари за итни случаи. Но ако целата заштеда стои дома, тогаш таа не е заштитена од поскапувања.

Готовината е добра за ликвидност, но не е добра како долгорочна заштита на вредност.

Банкарски депозит: Најмирната, но не секогаш најисплатлива опција

Втората најчеста опција е депозит во банка.

Тоа е избор за луѓе кои сакаат сигурност, предвидливост и минимален ризик. Банкарскиот депозит има една голема предност, односно знаете колку ќе добиете. Нема дневни осцилации, нема следење берза, нема страв дека утре вредноста ќе падне.

Според податоците на Народната банка, просечната каматна стапка на вкупните депозити во април 2026 година изнесува околу 2,16 проценти. Тоа е просек за сите депозити, што значи дека реалната понуда може да биде различна од банка до банка, зависно од рокот, валутата, износот и промотивните услови.

Ако 100.000 денари ги ставите на депозит со камата од 2,16 проценти годишно, бруто приносот би бил околу 2.160 денари за една година.

Опција Почетна сума Годишна камата Износ после 1 година Банкарски депозит 100.000 денари 2,16% околу 102.160 денари

Но тука доаѓа важниот дел.

Ако инфлацијата е 4,8 проценти, депозитот ви носи камата, но не ја победува целосно инфлацијата. Наместо реално да изгубите околу 4.800 денари како кај готовината, губите помалку, затоа што каматата делумно ја амортизира инфлацијата.

Во вакво сценарио, депозитот не е алатка за збогатување. Тој е алатка за намалување на штетата од инфлацијата и за чување на парите со низок ризик.

Тоа е голема разлика.

Денари или евра: Психолошка сигурност или вистински принос?

Во Македонија, еврата традиционално се гледаат како „посигурни пари“. Голем дел од граѓаните кога ќе заштедат поголема сума, прво размислуваат да ја претворат во евра.

Тоа има логика од психолошки аспект. Еврото е стабилна валута, многу цени се пресметуваат во евра, становите се продаваат во евра, автомобилите се споредуваат во евра, а и голем дел од долгорочното штедење се размислува во евра.

Но важно е да се направи разлика меѓу стабилност и принос.

Ако 100.000 денари ги претворите во евра, добивате околу 1.625 евра, зависно од курсот и провизијата. Ако тие евра стојат дома или на сметка без камата, тие не создаваат нова вредност. Само ја менуваат формата на заштедата.

Еврото може да биде добра опција ако планирате трошок во евра како што е патување, школување, купување автомобил, учество за стан, отплата на обврска или некоја поголема набавка. Но ако сите приходи и трошоци ви се во денари, а заштедата само стои во евра, тогаш треба да внимавате на провизии, курсни разлики и изгубена можност за камата.

Опција Главна предност Главен недостаток Денарски депозит Носи камата, јасен принос Инфлацијата може да биде повисока од каматата Евра во готовина Психолошка стабилност Не носат принос Евро депозит Стабилност + мала камата Обично пониска камата од денарски депозит

За граѓанин кој не сака ризик, комбинацијата често е подобра од крајност: дел во денари, дел во евра, дел лесно достапен.

Државни обврзници: Опција што сè повеќе ќе ја гледаат граѓаните

Државните хартии од вредност повеќе не се тема само за банки, фондови и институционални инвеститори. Последните години тие сè почесто влегуваат и во разговорите на граѓаните кои сакаат алтернатива на класичниот депозит.

Причината е едноставна, а тоа е дека државните обврзници можат да понудат повисока камата од просечен депозит, но со релативно низок ризик, бидејќи издавач е државата.

Според последните објави за котација на државни обврзници, на пазарот има емисии со каматни стапки во распон од околу 4,3 до 5,2 проценти, зависно од рокот и конкретната емисија.

Ако 100.000 денари се вложат во инструмент со годишен принос од 4,5 проценти, годишниот приход би бил околу 4.500 денари.

Опција Почетна сума Годишен принос Износ после 1 година Државна обврзница 100.000 денари 4,5% околу 104.500 денари

Ова веќе е блиску до инфлацијата од 4,8 проценти. Значи, ваквата опција може речиси да ја зачува реалната вредност на парите, а во одредени периоди и да ја надмине инфлацијата.

Но има и ограничувања.

Државната обврзница не е исто што и пари на трансакциска сметка. Парите се врзани за одреден рок, а ако сакате да излезете порано, треба да има пазар, купувач и цена по која ќе можете да ја продадете. Тоа значи дека обврзниците се подобри за пари кои не ви требаат веднаш.

За луѓе кои имаат 100.000 денари како единствена заштеда, не е мудро целата сума да се врзе на подолг рок. Но за оние кои веќе имаат посебен фонд за итни случаи, државните обврзници можат да бидат сериозна алтернатива на депозит.

Злато: Заштита во немирни времиња, но не и гаранција за брза заработка

Кога расте неизвесноста, многу луѓе размислуваат за злато. Тоа се случува секогаш кога има инфлација, војни, валутни стравови, банкарски кризи или недоверба во финансискиот систем.

Златото има долга историја како чувар на вредност, но има една важна работа што често се заборава: златото не носи камата.

Ако купите злато, не добивате годишен принос како кај депозит или обврзница. Вашата заработка зависи од тоа дали цената на златото ќе порасне и по која цена ќе можете да го продадете. Дополнително, кај физичкото злато има разлика меѓу куповна и продажна цена, а понекогаш и трошоци за чување.

Златото може да биде дел од заштеда, но ретко е добро решение за целата заштеда.

Ако имате 100.000 денари и сè ставите во злато, влегувате во имот чија цена може да расте, но може и да стагнира или да падне во краток рок. Затоа златото е повеќе долгорочна заштита од системски ризици, отколку инструмент за сигурен годишен принос.

Инвестициски фондови: Можност за поголем принос, но и поголема дисциплина

Инвестициските фондови се следното ниво за граѓаните кои сакаат парите да работат повеќе од депозит.

Во зависност од типот на фонд, парите можат да бидат вложени во обврзници, акции, парични инструменти или комбинација од повеќе класи на средства. Тоа значи дека потенцијалниот принос може да биде поголем, но и вредноста може да се менува.

Најголемата грешка кај фондовите е кога луѓето ги гледаат како банкарски депозит.

Фондот не гарантира фиксна камата. Тој има дневна вредност. Може да има добар период, но може да има и пад. Затоа фондовите не се најдобри за пари кои ќе ви требаат за три месеци. Тие се подобри за рок од неколку години, со јасна цел и со подготвеност да се издржат осцилации.

Ако 100.000 денари се вложат во конзервативен фонд, потенцијалниот принос може да биде умерен, но ризикот е помал. Ако се вложат во акциски фонд, потенцијалниот принос може да биде повисок, но и ризикот од пад е поголем.

Вид на фонд Потенцијален принос Ризик За кого е погоден Паричен фонд Низок до умерен Низок Краткорочна резерва Обврзнички фонд Умерен Низок до среден Среднорочна заштеда Комбиниран фонд Умерен до повисок Среден Луѓе со рок од 3+ години Акциски фонд Повисок потенцијал Повисок Долгорочни инвеститори

Фондовите можат да бидат добри, но не за секого. Прво треба да се знае целта, рокот и личната толеранција на ризик.

Отплата на кредит: Најпотценетата „инвестиција“

Можеби најважниот дел од оваа анализа е дека понекогаш најдобрата инвестиција не е да купите нешто, туку да затворите долг.

Ако имате кредитна картичка, дозволено пречекорување, потрошувачки кредит или друг долг со повисока камата, предвремената отплата може да ви донесе поголем ефект од депозит, обврзница или фонд.

На пример, ако плаќате камата од 8 проценти годишно на долг, а во исто време чувате пари на депозит со 2 проценти, финансиски губите. Заработувате 2 проценти, а плаќате 8 проценти. Разликата е минус 6 проценти.

Во таков случај, отплата на долгот е како сигурен принос, затоа што ги намалувате идните камати.

Сценарио Ефект 100.000 денари на депозит со 2,16% околу 2.160 денари годишен приход 100.000 денари отплата на долг со 8% камата околу 8.000 денари потенцијална годишна заштеда Разлика околу 5.840 денари во корист на отплата на долг

Ова е причината зошто финансиски дисциплинираните луѓе прво ги гледаат долговите, па потоа инвестициите.

Не секој долг треба да се затвори веднаш. Ако имате станбен кредит со ниска камата и долг рок, можеби е подобро дел од парите да останат како резерва. Но ако имате скап потрошувачки долг, кредитна картичка или пречекорување, отплатата речиси секогаш треба да биде високо на листата.

Најлоша комбинација: Заштеда со ниска камата и долг со висока камата

Многу домаќинства прават една тивка финансиска грешка, односно имаат заштеда, но истовремено плаќаат скапи долгови.

На пример, семејство има 100.000 денари на страна, но користи кредитна картичка, дозволен минус или потрошувачки кредит. Психолошки, заштедата им дава чувство на сигурност. Но математички, ако каматата на долгот е повисока од приносот на заштедата, тие секој месец губат пари.

Тоа не значи дека треба да се остане без никаква резерва. Но значи дека треба да се направи пресметка.

Практично правило е следново:

Прво оставете фонд за итни случаи.

Потоа затворете најскап долг.

Потоа размислувајте за депозит, обврзници или фондови.

Како би изгледала разумна распределба на 100.000 денари?

Не постои една точна формула за сите, но постојат логични сценарија.

Сценарио 1: Немате никаква заштеда

Ако овие 100.000 денари се единствените пари што ги имате на страна, не треба да ги врзувате сите на долг рок.

Во тој случај, најразумно е:

Намена Износ Фонд за итни случаи 60.000 денари Краткорочен депозит 30.000 денари Евра или друга резерва 10.000 денари

Целта тука не е максимален принос. Целта е сигурност.

Сценарио 2: Имате скап долг

Ако имате потрошувачки кредит, кредитна картичка или дозволен минус со висока камата, распределбата може да изгледа вака:

Намена Износ Итна резерва 30.000 денари Отплата на најскап долг 60.000 денари Мала ликвидна заштеда 10.000 денари

Во ова сценарио, најголемиот принос е намалувањето на идните камати.

Сценарио 3: Немате долг и имате стабилен приход

Ако немате скапи долгови, имате стабилен приход и веќе имате основна резерва, тогаш може да се размислува за поголем принос:

Намена Износ Државни обврзници или депозит 50.000 денари Инвестициски фонд 30.000 денари Евра/готовина за ликвидност 20.000 денари

Ова е поактивна распределба, но бара повеќе информираност.

Што е најдобро за просечен граѓанин?

За просечен граѓанин во Македонија, 100.000 денари не се сума со која треба да се презема непотребен ризик. Тоа не е капитал за експериментирање. Тоа е сериозна заштеда.

Затоа најдобриот одговор најчесто не е една опција, туку комбинација.

Дел од парите треба да бидат лесно достапни.

Дел може да носи камата.

Дел може да биде во стабилна валута.

Дел, ако има услови, може да оди во инструмент со повисок принос.

Ако има скап долг, дел треба да оди за отплата.

Парите не треба да стојат сите на едно место, но не треба ни да се растурат без план.

Клучната пресметка: Дали приносот ја победува инфлацијата?

Во 2026 година, најважното прашање е едноставно: Дали моите пари носат повеќе од инфлацијата?

Ако инфлацијата е 4,8 проценти, а вашите пари носат 0 проценти, реално губите.

Ако носат 2 проценти, губите помалку.

Ако носат околу 4,5 проценти, речиси ја зачувувате вредноста.

Ако со нив затворате долг со 8 проценти камата, правите многу подобар финансиски потег.

Затоа не треба да се гледа само каматата што ја добивате, туку и каматата што ја плаќате.

Заклучок: 100.000 денари се тест за финансиска зрелост

Сто илјади денари можат да исчезнат за неколку месеци ако се трошат без план. Но можат и да бидат почеток на финансиска стабилност ако се распоредат паметно.

Најлошо е да стојат целосно неактивни додека цените растат.

Подобро е да носат барем некаква камата.

Уште подобро е дел од нив да намалат скап долг.

А најдобро е да бидат дел од јасен личен финансиски план.

Во време кога инфлацијата повторно ја намалува куповната моќ, а каматите се важен фактор и за штедачите и за должниците, прашањето не е дали 100.000 денари се многу или малку.

Прашањето е дали тие 100.000 денари работат за вас — или полека работат против вас.

Б.С.