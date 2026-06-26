Гувернерот на Банката на Англија Ендрју Бејли: Довербата во вредноста на парите е темелот врз кој почива улогата на централните банки

Централните банки имаат клучна улога во зачувувањето на вредноста на парите, одржувањето на ценовната и финансиската стабилност и градењето доверба во економијата, особено во услови на зголемена глобална неизвесност. Ова го истакнува гувернерот на Банката на Англија, Ендрју Бејли, во интервјуто дадено за публикацијата на Народната банка „80 години централно банкарство: Глобални перспективи, регионална соработка и идни предизвици“ (80 Years of Central Banking: Global Perspectives, Regional Cooperation and Future Challenges).

Осврнувајќи се на улогата на централните банки во секојдневниот живот на граѓаните и компаниите, Бејли нагласува дека одлуките за монетарната политика директно влијаат врз каматните стапки за кредитите и штедењето, а преку тоа и врз инвестициските одлуки, економскиот раст и вработеноста. Тој посочува дека финансиската стабилност е подеднакво важна, бидејќи без стабилен финансиски систем не може да се обезбеди одржлив економски раст и достапно финансирање за домаќинствата и компаниите.

Бејли посочува дека централните банки извлекле важни поуки од последните кризи и денес располагаат со поотпорни финансиски системи и поразвиени аналитички алатки. Сепак, тој нагласува дека подготвеноста за уште понестабилен свет зависи од континуираното подобрување на анализите, тестирањето на различни сценарија и, пред сè, од зачувувањето на довербата во институциите. „Нашата способност да ја извршуваме нашата работа зависи од цврстото потпирање врз доверба во вредноста на парите и во институциите задолжени за нејзиното зачувување“, нагласува Бејли.

По повод 80-годишнината на Народната банка, Бејли упатува честитки за јубилејот и истакнува дека ваквите годишнини потсетуваат дека централното банкарство се темели на јавната доверба, која се гради со децении и најсилно се тестира во периоди на кризи и неизвесност. „Во суштина, улогата на една централна банка е да ја зачува вредноста на парите. На луѓето им е потребно уверување дека парите ќе ја задржат својата вредност и дека можат да ги користат безбедно и ефикасно во секојдневните трансакции“, истакнува Бејли.

Интервјуто со Ендрју Бејли е дел од публикацијата „80 години централно банкарство: Глобални перспективи, регионална соработка и идни предизвици“, подготвена во рамките на одбележувањето на јубилејот – 80 години централно банкарство во земјава. Публикацијата е дел од комуникациски проект што опфаќа серијал тематски интервјуа со актуелни и поранешни гувернери на централни банки, високи претставници на меѓународни финансиски институции и претставници на меѓународни централнобанкарски организации.

Целото интервју е достапно на следнава врска: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-intervju-so-endru-bejli-guverner-na-bankata-na-anglija.nspx