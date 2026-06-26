„Samsung“ планира откуп на акции во вредност од 59 милијарди долари

Технолошкиот гигант „Samsung“ планира програма за откуп на акции во вредност од околу 90 трилиони вони (58,61 милијарди долари) откако се согласи да им даде бонуси за акции на своите вработени за време на неодамнешните преговори за плати. Веста ги зголеми акциите на компанијата за повеќе од 6 проценти.

Производителот на мемориски чипови може наскоро да објави детали за планот, соопшти агенцијата, повикувајќи се на неименувани извори од индустријата.

Менаџментот на компанијата и синдикатот постигнаа договор минатиот месец за платите, при што се очекува „Samsung“ да издвои околу 10,5 проценти од својата годишна оперативна добивка за специјални бонуси за акции за својата единица за чипови. Но, тоа предизвика загриженост за нееднаквоста во платите во компанијата.

Вработените на „Samsung“ ќе можат веднаш да продадат една третина од државните акции што ги добиваат како бонуси, но ќе мора да почекаат една година за да продадат уште една третина и уште една година за остатокот.

„Samsung“ можеби ќе мора да откупи дополнителни акции за да ги награди вработените во рамките на посебна програма за компензација на „Performance Stock Unit“. Беше воведен минатиот октомври за да се поврзе компензацијата на вработените со долгорочните перформанси на акциите, соопшти Јонхап.

Се очекува „Samsung“ и „SK Hynix“ да остварат рекордни профити оваа и следната година, бидејќи бумот на вештачката интелигенција доведува до недостиг на мемориски чипови. Технолошките компании се тркаат да изградат центри за податоци, зголемувајќи ги цените на чиповите што се користат за обука и управување со модели на вештачка интелигенција.

Акциите на „Samsung“ пораснаа за 6,3 проценти, надминувајќи го растот од 1,6 проценти на „SK Hynix“, а компанијата го врати своето прво место по пазарна капитализација во Јужна Кореја.