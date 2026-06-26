ЕУ подготвува банкарска реформа до 2027-ма за да ослободи милијарди долари инвестиции

Европската унија (ЕУ) ќе предложи реформа на банкарскиот сектор за отстранување на финансиските бариери во рамките на блокот и намалување на неговата зависност од странските банки за критични потреби за финансирање, според нацрт-извештајот на Европската комисија (ЕК) што го виде „Euronews“.

Извештајот, кој треба да биде доставен на 15-ти јули, ги поставува темелите за пошироки реформи во банкарскиот сектор што се очекуваат во 2027-ма година.

„Банкарскиот пазар на ЕУ останува фрагментиран, а во некои области стана премногу сложен“, се вели во извештајот, додавајќи дека оваа ситуација значи дека „домаќинствата и бизнисите плаќаат повеќе за кредити отколку што треба“. Прекуграничното банкарство во рамките на ЕУ останува поограничено отколку во САД, и покрај децениите напори за интегрирање на пазарот.

Реформите доаѓаат во време кога Европа се соочува со растечки инвестициски потреби. Јунската студија на консултантската куќа „Oliver Wyman“ за Европската банкарска федерација проценува дека на блокот му се потребни дополнителни 1,4 трилиони евра годишни инвестиции, во споредба со 800 милијарди евра наведени во извештајот за конкурентност на поранешниот претседател на ЕЦБ, Марио Драги, за 2024-та година.

Според нацрт-извештајот на Европската комисија, доколку банките можат да работат поефикасно, тие ќе бидат во подобра позиција да финансираат стратешки важни сектори.

Во извештајот се нагласува важноста од намалување на зависноста на ЕУ од банки со седиште надвор од блокот. Во него се вели дека „банкарскиот сектор на ЕУ може да помогне во финансирањето на европската економија, вклучувајќи ги нејзините стратешки приоритети како што се одбраната и дигиталните и зелените транзиции“.

Документот поставува три главни цели за зголемување на конкурентноста на банкарскиот сектор: завршување на процесот на создавање единствен банкарски пазар, спроведување на меѓународни стандарди во банкарската индустрија на ЕУ и поедноставување на некои „прекумерно сложени и оптоварувачки аспекти на секторот“.

Извештајот вклучува предлози за олеснување на прекуграничните банкарски операции, вклучувајќи го движењето на капиталот и ликвидноста меѓу земјите-членки, како и управувањето со банкарските неуспеси.

Паралелно со реформата и понатамошната интеграција на банкарскиот сектор, документот нагласува дека секоја таква реформа мора да оди рака под рака со подлабоката интеграција на европските пазари на капитал.

Преговорите за реформа на пазарите на капитал продолжуваат во Брисел, при што ЕУ има за цел да постигне договор до крајот на годината.