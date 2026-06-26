Кина продаде рекордни 5 милијарди евра во обврзници деноминирани во евра

Кина продаде 5 милијарди евра во обврзници деноминирани во евра, што е нејзин најголем ваков договор во европската валута и втор за седум месеци.

Министерството за финансии на Пекинг продаде петгодишни, осумгодишни и 12-годишни обврзници со распон од 3,12 и 22 базични поени, соодветно, над просечната своп-каматна стапка, според лице запознаено со ова прашање кое зборуваше под услов да остане анонимно, цитирано од „Bloomberg“. Овие нивоа се најмалку 10 базични поени под првичните упатства на министерството.

Понудите вкупно изнесуваа повеќе од 29,8 милијарди евра до пладне по лондонско време, рече лицето.

Државни обврзници на Кина деноминирани во евра по години. Графикон: „Bloomberg“

Кинеските власти обично се свртуваат кон европската валута само еднаш годишно. Понудата во четврток донесе рано враќање на понудата на обврзници од 4 милијарди евра во ноември, која привлече побарувачка од повеќе од 100 милијарди евра. Освен дебито во мај 2001-ва година, втората по големина економија во светот обично ги нудеше своите европски обврзници помеѓу септември и ноември, според податоците собрани од „Bloomberg“.

Најновата серија суверени долгови е нов тест за апетитот на меѓународните инвеститори, бидејќи Европската Унија ги засилува напорите за справување со растечкиот трговски дисбаланс со Кина, а воедно се обидува да избегне нова трговска војна. Блокот беше втор по големина извозен пазар на Кина минатата година.

„Кина ја користи можноста. Земјата е добро позиционирана за можни идни инфлаторни притисоци и евентуално затегнување на монетарната политика од страна на Европската централна банка во втората половина од годината“, рече Леи Жу од „Fidelity International“.