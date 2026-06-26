Ново кинеско е-возило е насочено кон популарните европски електрични автомобили (ФОТО)

Кинескиот производител на автомобили „Geely“ се подготвува да го лансира својот нов електричен модел „EX2“ на европскиот пазар.

Станува збор за компактен градски кросовер кој треба да се натпреварува со модели како „Renault 5 E-Tech“ и „Volkswagen ID. Polo“.

„Geely EX2“ користи електричен мотор сместен на задната оска, кој развива 114 ks и 150 Nm вртежен момент.

Енергијата ја обезбедува LFP батерија од 39,4 kWh, а проценетиот домет според WLTP стандардот е до 325 километри.

Моделот поддржува брзо полнење со моќност до 70 kW, што не е меѓу најдобрите резултати во својата класа, но е доволно за секојдневна употреба.

Со должина од 4,13 метри и волумен на багажникот од 375 литри, „EX2“ ќе биде најмалиот модел во европската понуда на брендот „Geely“.

Внатрешноста има два дигитални екрани интегрирани во контролната табла, во согласност со современите трендови.

Продажбата во Велика Британија се очекува да започне кон крајот на годината, по што моделот ќе стигне до другите европски пазари.

Во Кина, почетната цена е околу 9.000 евра, но во Европа се очекува да чини приближно 18.000 евра поради трошоците за транспорт, царината и прилагодувањето кон локалните прописи.

Доколку овие проценки се покажат како точни, „Geely EX2“ би можел да стане еден од најприфатливите електрични автомобили во Европа и сериозен конкурент на веќе воспоставените европски модели.