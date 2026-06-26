Доаѓаат чипови специфични за „TikTok“

Производител на чипови за паметни телефони е во преговори за изградба на прилагодени чипови за напојување на милијарди кратки видеа на „TikTok“.

„Qualcomm“ наводно е во напредни преговори за обезбедување услуги за дизајн на прилагодени чипови за кинескиот технолошки гигант „ByteDance“, истата компанија која стои зад „TikTok“. Според информациите, „Qualcomm“ би можел да биде вклучен во дизајнирање прилагодени чипови специјално прилагодени на огромните барања на „ByteDance“ за центри за податоци.

Ако се реализира, договорот би го направил „ByteDance“ еден од првите големи клиенти за брзорастечкиот оддел за дизајн на прилагодени чипови на „Qualcomm“.

„Qualcomm“ е неоспорен лидер во процесорите и модемите за паметни телефони со години. Компанијата, исто така, се прошири во екосистемот на компјутери и други формати, како што е вештачката интелигенција на уредот за слушалки „Android XR“ (уреди со зголемена реалност). Сепак, овој конкретен договор е за наменските интегрирани кола специфични за апликации (ASIC) на „Qualcomm“.

За платформа како „TikTok“, на „ByteDance“ му е потребен хардвер што може да помогне во внесувањето, обработката и испораката на милијарди кратки видеа секој ден. Хардверот за општа намена повеќе не е најисплатлива или најефикасна опција, поради што „ByteDance“ се стреми да развие свои наменски единици за видео обработка (VPU). „VPU“ чиповите дизајнирани специјално за алгоритамските потреби на „ByteDance“ би можеле драматично да ја намалат потрошувачката на енергија во центрите за податоци и да ги подобрат брзините на кодирање на невидени нивоа.

Технологијата зад овие процесори всушност доаѓа од неодамнешното преземање на „AlphaWave Semi“ од страна на „Qualcomm“, компанија специјализирана за брза поврзаност. Со комбинирање на интелектуалната сопственост со висок пропусен опсег на AlphaWave со архитектонската експертиза на „Qualcomm“, компанијата би можела да започне со масовно производство до крајот на 2026-та година, ако разговорите продлжат.

Сето ова доаѓа во време кога технолошките односи меѓу САД и Кина се на најниско ниво досега. Ескалацијата на трговските тензии меѓу Вашингтон и Пекинг сериозно влијаеше на извозот на напредни чипови со вештачка интелигенција од американски компании како што се „Nvidia“, „AMD“ и „Lam Research“.

Сепак, разговорите меѓу „Qualcomm“ и „ByteDance“ покажуваат дека американските технолошки компании сè уште активно бараат начини за раст и се отворени за водење бизнис со Кина каде што регулаторите сè уште го дозволуваат тоа.