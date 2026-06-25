Топлотен бран и алкохол: Ова е најлошото нешто што можете да го испиете на жештината

Летната жештина, спортските настани и ладното пиво се неопходен дел од топлите денови за многумина. Но, лекарите предупредуваат дека алкохолот за време на високи температури може сериозно да го загрози здравјето и да го зголеми ризикот од топлотен удар, дехидратација и срцеви проблеми.

Европа моментално се соочува со нов топлотен бран, а според податоците објавени во стручното списание „The Lancet“, бројот на смртни случаи поврзани со екстремна топлина се зголемува низ целиот континент. Поради ова, некои земји веќе почнаа да воведуваат посебни мерки. На пример, за време на музичкиот фестивал Fête de la Musique во Париз, каде што температурите достигнаа околу 40 степени Целзиусови, консумирањето алкохол беше привремено забрането на јавни места.

Алкохолот дополнително го дехидрира телото

Високите температури предизвикуваат зголемено потење, што предизвикува телото да изгуби големи количини течности и минерали што треба да се надоместат. Иако може да изгледа дека ладното пиво или другите алкохолни пијалоци ја гаснат жедта, ефектот е токму спротивен.

„Алкохолот стимулира зголемено мокрење, што доведува до дополнително губење на течности“, објаснува Хелмут Зајц, специјалист по интерна медицина и гастроентерологија на Универзитетот во Хајделберг. Освен водата, телото губи и важни електролити како што се натриум, калиум и магнезиум.

Поголем ризик од топлотен удар и срцеви проблеми

Германскиот федерален институт за јавно здравје предупредува дека алкохолот може толку многу да го дехидрира телото што производството на пот се намалува, што го нарушува природниот механизам за ладење на телото. Резултатот може да биде прегревање на телото, па дури и топлотен удар.

Покрај тоа, алкохолот ги шири крвните садови, што може да предизвика пад на крвниот притисок, вртоглавица и главоболка. Губењето на минерали става дополнителен товар на срцето и го зголемува ризикот од нарушувања на срцевиот ритам, вклучувајќи атријална фибрилација и екстрасистоли, а во тешки случаи може да придонесе за срцев удар.

Ризикот не е само за постарите лица

Луѓето кои земаат лекови за крвен притисок или лекови кои влијаат на централниот нервен систем, како што се седативи и апчиња за спиење, се особено изложени на ризик, бидејќи алкохолот може да ги зајакне нивните ефекти.

Но, експертите предупредуваат дека опасноста им се заканува и на младите луѓе. Луѓето кои се занимаваат со интензивен спорт во топлите денови, сепак губат големи количини течности преку потење, па алкохолот по тренинг или натпревар дополнително го зголемува ризикот од дехидратација.

На прашањето дали е добро да се пие пиво по полумаратон или фудбалски натпревар, професорот Зајц без двоумење одговара: „Од медицинска гледна точка, тешко е да се направи нешто полошо од тоа“.