Просечната нето плата во Србија во април 1 040 евра

Во Србија, просечната бруто плата во април оваа година изнесувала 168.008 динари, додека просечната плата без даноци и придонеси (нето) изнесувала 121.805 динари(1 040 евра), објави денес Републичкиот завод за статистика на Србија.

Во споредба со истиот месец од претходната година, просечната бруто плата за април 2026 година била номинално повисока за 11,4 проценти, а реално за 7,8 проценти, додека просечната нето плата била номинално повисока за 11,5 проценти, односно реално за 7,9 проценти.

Медијалната нето заработка за април 2026 година изнесувала 94.585 динари, што значи дека 50 проценти од вработените оствариле заработка до тој износ.

Како што е наведено, растот на бруто заработката во периодот јануари-април 2026 година, во споредба со истиот период минатата година, номинално изнесува 11,5 проценти, односно реално 8,5 проценти, додека просечната нето плата е повисока за 11,6 проценти номинално, односно реално 8,6 проценти.