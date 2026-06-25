Тајната за здраво стареење можеби е запишана во семејните гени, покажува студијата

Долгиот живот не мора да значи здрав живот. Многу луѓе денес живеат значително подолго од претходните генерации, но тие дополнителни години често се придружени со хронични болести, когнитивен пад или општа слабост. Овој јаз помеѓу очекуваниот животен век и времето поминато во добро здравје е едно од најголемите прашања со кои се соочува истражувањето за стареењето.

Но, научниците кои ги проучуваат семејствата со необично долговечни членови сега сугерираат дека клучот за поздраво стареење можеби не лежи само кај поединците, туку низ генерациите.

Траги во семејната историја

Новата студија, презентирана на годишната конференција на Европското здружение за хумана генетика во Гетеборг, се фокусираше на долговечните семејства кои учествуваа во Студијата за долговечност во Лајден. Наместо да гледаат само на поединци кои достигнале извонредна старост, истражувачите проучувале групи браќа и сестри од семејства во кои долговечноста се појавила како заедничка особина.

Овој пристап е важен бидејќи стареењето е обликувано од повеќе од само ДНК. Начинот на живот, социоекономската позадина, однесувањето и околината можат да влијаат на тоа дали некој ќе развие болест порано или ќе остане здрав подолго. Ова го отежнува одвојувањето на наследената заштита од околностите во кои живеат луѓето. Сепак, семејните обрасци можат да им помогнат на истражувачите да го стеснат пребарувањето.

Генетскиот потпис на долговечноста

Пасквале Путер, докторски студент во групата на професорката Елина Слагбум во Медицинскиот центар на Универзитетот Лајден во Холандија, рече дека претходната работа на тимот покажала впечатлива разлика помеѓу потомците на долговечните семејства и нивните партнери. Луѓето на средна возраст чии родители живееле подолго развиле кардиометаболни заболувања во просек 13 години подоцна од нивните партнери чии родители имале пократок животен век.

„Ова јасно покажа дека нивниот подолг здрав животен век се пренесува на следната генерација“, рече тој. Во потрага по можни генетски објаснувања, истражувачите ги анализирале геномите на 212 групи долговечни браќа и сестри.

Ова им овозможило да идентификуваат четири региони од геномот кои веројатно содржат гени поврзани со подолг живот. „Ова значеше дека можевме да се фокусираме на 350 гени наместо на околу 20.000“, објасни Путер.

Улогата на генот CGAS

Понатамошната анализа укажа на 12 ретки генетски варијанти кои ги менуваат протеините кои би можеле да бидат вклучени во механизмите што им овозможуваат на луѓето да живеат подолг и поздрав живот. Една варијанта, пронајдена во две долговечни семејства, била во ген наречен CGAS, кој претходно бил поврзан со стареењето.

Генот CGAS игра улога во воспалението. Тој помага да се активира одговорот на телото кога ДНК е погрешно сместена во клетката, што може да се случи за време на инфекција или оштетување на клетките. Истражувачите веруваат дека оваа варијанта може да го намали воспалителниот одговор, но не и целосно да го исклучи.

„Веројатно е дека членовите на овие семејства имале само една активна копија од генот CGAS, наместо две, и дека ова го намалило воспалителниот одговор во нивните тела, а сепак овозможило доволно за чистење на инфекциите и поправка на оштетувањата, со што придонесува за заштитните механизми што овозможуваат продолжен здрав животен век и преживување“, рече Патер.

Таа рамнотежа е клучна. Научниците предупредуваат дека целосното блокирање на патеката CGAS може да ја зголеми подложноста на инфекции и рак, додека прекумерната активација може да придонесе за хронично воспаление и оштетување на ткивата.

Следни чекори во истражувањето

Следниот чекор е да се тестира оваа мутација кај кили рибата, краткотраен ‘рбетник со природен животен век од три до девет месеци.

„Кили рибите се ‘рбетници со најкраток животен век, со природен животен век од три до девет месеци. Нивното користење како модел ќе ни овозможи да утврдиме дали мутацијата придонесува за продолжен животен век во споредба со контролните групи и да ги истражиме нејзините здравствени ефекти врз ткивата“, рече Путер.

Професорот Александар Рејмонд, претседател на конференцијата, кој не беше вклучен во истражувањето, рече дека наодите би можеле да им помогнат на научниците да се фокусираат на биологијата на здравото стареење. „Овие наоди ѝ овозможуваат на нашата заедница да се фокусира на факторите поврзани со долговечноста и, што е уште поважно, тие укажуваат на она што би можело да биде клучен елемент за продолжување на здравиот животен век за сите“, рече Рејмонд.

За семејствата кои се чини дека стареат побавно од другите, објаснувањето веројатно не е едноставно. Но, ова истражување сугерира дека ретките наследени промени може да помогнат да се објасни зошто некои луѓе не само што живеат подолго, туку и остануваат поздрави.