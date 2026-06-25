Сега е трилионер, сега не е – колку се намали богатството на Маск

Илон Маск повеќе не е трилионер откако вредноста на неговите компании, особено SpaceX и Tesla, нагло падна за време на глобалната распродажба на берзата во вторникот, покажува индексот на милијардери на Bloomberg.

Богатството на Маск сега се проценува на околу 957 милијарди долари. Порано овој месец, Маск накратко стана трилионер откако SpaceX излезе на берза во историска првична јавна понуда, проценувајќи ја компанијата на повеќе од 2 трилиони долари.

Акцијата достигна дневен максимум од 225 долари на 16 јуни, но падна на околу 156 долари до затворањето на тргувањето во вторник. Тоа значи дека акциите на SpaceX изгубија повеќе од 30 проценти од својата вредност од нивниот неодамнешен врв, според Business Insider.

Акциите на Tesla, исто така, паднаа поради пошироката распродажба на технолошките акции, дополнително намалувајќи го богатството на Маск. Според Bloomberg, уделот на Маск во SpaceX останува вреден околу 744 милијарди долари, неговиот најголем имот и речиси 80 проценти од неговото вкупно богатство. Неговиот удел во Tesla се проценува на околу 158 милијарди долари.

Инвеститорите во последните недели беа загрижени дека компаниите за вештачка интелигенција може да бидат преценети, поттикнувајќи стравувања од меур на пазарот на вештачка интелигенција. Некои аналитичари, исто така, ја доведоа во прашање валидноста на високата проценка на SpaceX, со оглед на тоа што многу од неговите најамбициозни проекти се уште години далеку од реализација.

Загубите на SpaceX покренуваат нови прашања

Поднесувањето за својата IPO откри дека SpaceX изгубил 4,9 милијарди долари во 2025 година. Исто така, се вели дека бизнисот за вештачка интелигенција на компанијата имал капитални расходи од 12,7 милијарди долари.

Иако Маск засега го изгуби статусот на трилионер, аналитичарите велат дека неговото богатство би можело повторно да расте ако акциите на SpaceX и Tesla се опорават. Во исто време, додека неговото богатство се намалува, Маск, исто така, зборуваше за иднината во која парите можеби повеќе нема да бидат потребни благодарение на вештачката интелигенција, објавува списанието Fortune.

Парите би можеле да станат бескорисни

Маск ги даде овие коментари во неодамнешниот разговор со претприемачот Питер Дијамандис. Според него, вештачката интелигенција и роботите еден ден ќе произведуваат толку многу стоки и услуги што луѓето ќе имаат тешкотии да најдат работа што машините сè уште можат да ја работат.

Маск верува дека напредните роботи ќе можат да ги извршуваат повеќето задачи што ги прават луѓето денес. Тој тврди дека системите за вештачка интелигенција и роботите би можеле да произведуваат стоки и услуги во таков обем што општеството би влегло во период на изобилство.

Според него, кога стоките и услугите ќе станат екстремно достапни и изобилни, нивните цени би можеле да продолжат да паѓаат, што би создало дефлациска економска средина.