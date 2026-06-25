Што се случува со црниот дроб кога јадеме банани?

Бананите се меѓу најпопуларните видови овошје бидејќи се практични, заситувачки и богати со растителни влакна, витамин Ц и калиум. Бидејќи содржат природни шеќери, некои се прашуваат дали можат да му наштетат на црниот дроб, особено кај луѓе со неалкохолна масна болест на црниот дроб (MASLD). Гастроентерологот и хепатолог д-р Ќин Рао вели дека бананите, и покрај нивната содржина на шеќер, можат да имаат позитивен ефект врз здравјето на црниот дроб благодарение на нивните растителни влакна, калиум и антиоксиданси.

„Влакната помагаат во одржувањето на здравјето на црниот дроб бидејќи промовираат одржување на здрава телесна тежина, ја подобруваат контролата на шеќерот во крвта и го намалуваат акумулирањето на масти во црниот дроб. Исто така, можат да придонесат за намалување на воспалението, што е важно за спречување на прогресијата на заболувањето на црниот дроб“, вели д-р Рао за Parades. Тој додава дека влакната од бананите, исто така, го поддржуваат здравјето на цревата, кои се тесно поврзани со црниот дроб. Студија објавена во 2023 година покажа дека исхраната богата со растителни влакна може да го намали ризикот од MASLD.

Влакна, калиум и антиоксиданси

„Цревата и црниот дроб се тесно поврзани со таканаречената оска црево-црн дроб. Крвта од цревата тече директно во црниот дроб, па супстанциите произведени во цревата можат да влијаат на неговото здравје. Здравите црева помагаат во намалувањето на воспалението и ја поддржуваат нормалната функција на црниот дроб“, објаснува д-р Рао.

Тој додава дека храната богата со влакна, како што се бананите, ги поддржува добрите цревни бактерии и на тој начин индиректно му користи на црниот дроб. Тој исто така истакнува дека калиумот може да ја подобри чувствителноста на инсулин и да го намали воспалението, додека антиоксидансите ги штитат клетките на црниот дроб од оксидативен стрес.

Многумина се загрижени за количината на природен шеќер во бананите, но д-р Рао верува дека таа не е споредлива со шеќерот од засладените пијалоци и преработената храна. „За разлика од засладените пијалоци и преработената храна, бананите содржат и влакна, витамини и антиоксиданси кои ја забавуваат апсорпцијата на шеќерот и носат здравствени придобивки“, вели тој.

Најважно е целокупната исхрана

Истражувањето за влијанието на овошјето врз здравјето на црниот дроб не е целосно едногласно. Преглед на студии од 2024 година ја поврза исхраната богата со овошје и зеленчук со помал ризик од MASLD, додека студија од 2022 година покажа дека луѓето со MASLD кои јаделе повеќе овошје имале повисок индекс на телесна маса. Ова укажува дека е важно да се гледа исхраната како целина, а не само на една храна.

„Бананите можат да бидат здрав додаток на исхраната што е пријателска за црниот дроб, но најважно е целокупната исхрана. Исхраната богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки, мешунки, јаткасти плодови и риба обезбедува најсилна поддршка за долгорочно здравје на црниот дроб“, нагласува д-р Рао.

Со други зборови, бананите можат да бидат дел од балансирана исхрана, но сами по себе не можат да ја компензираат штетата предизвикана од нездравите навики во исхраната.