Ова е најсилниот земјотрес во Венецуела во последните 100 години

Земјотресите што ја погодија Венецуела утрово беа најсилните регистрирани во таа земја во повеќе од сто години, според историските податоци од Американскиот геолошки завод (USGS).

Според нивните записи, најразорниот земјотрес во историјата на Венецуела се случил во 1900 година, кога земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала го погодил северниот брег на земјата, во непосредна близина на главниот град Каракас. Епицентарот на тој историски земјотрес бил само неколку стотици километри од епицентарот на денешните земјотреси.

Вчерашниот втор, посилен земјотрес со јачина од 7,5 степени според Рихтеровата скала беше официјално евидентиран како втор најсилен земјотрес во историјата на земјата. Првиот земјотрес, кој се случи само 40 секунди претходно и имаше магнитуда од 7,2 степени, сега е на четвртото место на листата на најсилни земјотреси во Венецуела, веднаш зад силниот потрес што ја погоди земјата во 2018 година.

Бројот на жртви се зголемува, прогнозите на сеизмолозите се застрашувачки

Катастрофата што го парализираше Каракас за само неколку секунди одзеде, според првите официјални информации, најмалку 32 животи, додека околу 700 лица беа повредени. Овие податоци беа потврдени во првото обраќање до јавноста од страна на привремениот претседател на Венецуела, Делси Родригез, но се стравува дека ова е само почеток, бидејќи спасувачките екипи сè уште ги пребаруваат урнатините на неколку целосно срушени повеќекатни згради во станбени општини како што се Барута и Чакао.

Научниците од USGS веќе издадоа сериозни предупредувања и проценки што укажуваат дека Венецуела би можела да се соочи со хуманитарна криза од невидени размери. Според нивните компјутерски модели и анализи на интензитетот на плитката хоризонтална пукнатина, постои дури 44 проценти веројатност дека конечниот број на жртви ќе надмине 10.000 луѓе, додека проценките оставаат и загрижувачки 30 проценти шанса дека бројот на жртви на крајот би можел да надмине 100.000.