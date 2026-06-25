Wall Street: Nasdaq падна, акциите на Micron и понатаму губат

Nasdaq Composite ослабе како што паднаа акциите на Micron Technology, а инвеститорите со нетрпение го очекуваат објавувањето на заработката на производителот на чипови по затворањето на пазарот.

Технолошкиот индекс падна за 0,43% и заврши на 25.476,64, додека S&P 500 падна за 0,10% на 7.358,22. Индустрискиот просек Dow Jones додаде 182,06 поени, или 0,35%, и заврши на 51.848,90.

Цените на нафтата продолжија да паѓаат во среда. Меѓународните фјучерси за сурова нафта Брент изгубија 4,33% и завршија на 73,74 долари за барел, најниско ниво од пред САД и Израел да започнат воздушни напади врз Иран кон крајот на февруари. Фјучерси за американскиот West Texas Intermediate паднаа за 3,92% и се смирија на 70,34 долари за барел, претходно најниско ниво од почетокот на март.

Приносите од државните обврзници паднаа со падот на цените на нафтата, а приносот од 10-годишните обврзници падна под 4,5%.

Имињата од енергетскиот сектор, исто така, претрпеа удар. Акциите на Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips и SLB паднаа за повеќе од 2%. State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) падна за повеќе од 1%.

Во меѓувреме, акциите на Micron беа надвор од најниските нивоа, но завршија со пад од 0,3%, додека Sandisk, акција од индустријата за мемории, падна за 2,5%. И двете паднаа за 13% во претходната сесија. VanEck Semiconductor ETF (SMH) ја заврши сесијата малку пониско.

Micron ќе ги објави своите најнови резултати по затворањето на пазарот во среда. Аналитичарите анкетирани од FactSet прогнозираа заработка од 20,83 долари по акција со приход од 35,75 милијарди долари.

Потезите од среда доаѓаат по падот во технолошкиот сектор што ги повлече S&P 500 и технолошкиот Nasdaq на пониско ниво во вторник. Инвеститорите ги продадоа акциите во близина на полупроводниците во вторник, а чип ETF на SMH го заврши денот со пад од 7%.

„Падот на технолошките акции е здрав пад, бидејќи многу технолошки акции се преоптоварени“, рече Рик Гарднер, главен инвестициски директор во RGA Investments. „Падот на технолошките акции сугерира дека инвеститорите сфаќаат дека очекувањата за заработка за технолошките акции се високи, создавајќи потешка пречка за надминување кога сезоната на заработка ќе продолжи во јули, а ние би го окарактеризирале овој пад како рекалибрација на очекувањата.“

Micron имаше астрономски бран во 2026 година, при што акциите достигнаа нов рекорд во понеделник и завршија во вторник на 1.051,77 долари по акција. Но, Џеј Вудс, главен пазарен стратег во Freedom Capital Markets, предупреди дека акцијата може да падне по извештајот за заработката.