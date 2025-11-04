Земјоделците ги фрлаат мотиките и ги палат дроновите – колку чини оваа технологија?

Земјоделството влегува во нова ера. Наместо трактори што бавно се движат низ прашината и сонцето, сè почесто над нивите летаат дронови. Тие испуштаат ситни капки ѓубриво или препарат, прецизно како хирурзи.

Земјоделците, пак, повеќе не се со мотика в рака, туку со компјутер пред себе. Новата технологија веќе не е далечна иднина. Полека, но сигурно, станува реалност и кај нас.

Дроновите, односно беспилотните летала, се покажуваат како голема револуција во аграрниот сектор. Тие овозможуваат далеку попрецизно управување со целокупниот процес: од мерење на влажноста на почвата, преку следење на растот на културите, до идентификација на болести кај растенијата.

Сè се врши брзо, прецизно, без губење време и без непотребно трошење на ресурси.

Експертите велат дека ваквата технологија не само што ги зголемува приносите, туку и ја намалува употребата на хемикалии и горива, што значи помал притисок врз животната средина.

„Дроновите се очите на земјоделецот од небото“, велат познавачите на новите трендови. „Со нив може да се добие целосна слика за состојбата на посевите, без воопшто да се чекори по нивата“.

Но, како и секогаш кога се зборува за технолошки скокови, најголемиот предизвик се парите.

Еден дрон што може да ги извршува овие задачи чини околу 60 илјади евра, износ кој за повеќето мали и средни земјоделци е речиси недостижен.

Иако многумина го препознаваат потенцијалот, за сега се ограничени на набљудување од страна.

„Да имаш дрон е како да имаш цела мала фабрика над нивата“, коментира еден земјоделец од источниот дел на земјата, додавајќи дека „желбата постои, ама парите се приказна сама за себе“.

Од друга страна, земјоделските задруги и некои општини веќе размислуваат за заеднички набавки, со цел технологијата да биде достапна за повеќе производители.

Во некои европски земји, таквите дронови се субвенционирани до 70 отсто, што им овозможува на земјоделците полесен пристап. Кај нас, тоа сè уште е тема за иднина, иако некои експерти предупредуваат дека без вакви инвестиции, македонското земјоделство ќе остане чекор зад регионот.

Сепак, дроновите не се само луксуз или мода. Тие се симбол на новата генерација земјоделство: дигитално, прецизно и ефикасно. Кога еднаш ќе се направи чекорот напред, тешко има враќање назад.

Иако денес уште се бројат парите, утре можеби ќе се бројат резултатите: поголеми приноси, помали трошоци и земјоделци што, наместо под сонце со пот на чело, ќе ја следат својата нива од екранот, со кафе во рака.

„Се менува филозофијата на земјоделството“, заклучуваат агроаналитичарите. „Од физички труд се префрламе на интелигентно управување“.

И навистина, сцената на земјоделец што седи пред компјутер, додека над неговите ниви летаат дронови што прскаат, ѓубрат и снимаат, можеби веќе не е утопија. Тоа е само прашање на време… и на финансии.

Б.З.М.