Дали ветерните турбини и сончевите панели ја зголемуваат цената на електричната енергија?

Во САД моментално се води жестока дебата за тоа дали обновливите извори на енергија ја зголемуваат цената на електричната енергија или не, пишува Метју Иглесијас во коментар за „Bloomberg“.

Според него, нема многу јасен одговор на ова прашање. Врз основа на ниската цена на турбините и сончевите панели, сончевата и ветерната енергија моментално се чини дека се најевтини во светот.

Но, во исто време, американскиот секретар за енергија, Крис Рајт, потсетува дека е тешко да се управува и ги зголемува „системските трошоци за електрична енергија“. Затоа администрацијата на Белата куќа прави сè што е можно за да го ограничи развојот на зелената енергија.

Одговорот на прашањето на потрошувачите за цената исто така не е недвосмислен.

Но, според аналитичарот, американскиот секретар за енергија греши – зелената енергија станува управлива со помош на батерии, кои стануваат сè подобри и подобри. И дури и ако не е константна и лесна за управување, сепак може да ја намали цената – на пример, во систем со електрани на гас кои можат брзо да го намалат или зголемат своето производство.

Потоа тие соодветно ќе реагираат на работата на ветерните турбини, на пример, и ќе можат да ја намалат употребата на гас, а со тоа и трошоците за производство на електрична енергија, доколку има доволно ветер.

Но, екологистите исто така грешат кога ги мерат придобивките за системот само според цената на зелената енергија во моментот кога објектите работат, бидејќи мрежата има потреба од одржување и во моментите кога не работат и овие трошоци исто така мора да се пресметаат.

Вистинскиот голем проблем е кога обновливите извори почнуваат масовно да влегуваат во системот. Во мрежа во која дел од производството на електрична енергија од фосилни горива се заменува со соларни панели или ветерни турбини, цените се намалуваат бидејќи се заштедуваат поскапи енергетски ресурси. Но, со зголемената пенетрација на зелената енергија, системот губи рамнотежа и мора да се додадат батерии, што веќе ја зголемува цената на резервната инфраструктура.

Затоа, одговорот на прашањето дали електричната енергија во САД станува поскапа поради ветерните турбини и сончевите панели не е јасен. Во некои држави, како што е Тексас (срцето на нафтената индустрија), се градат соларни панели за да се намали согорувањето на фосилни горива, а таму трошоците на системот се намалуваат.

Во други држави, каде што постојат политики за промоција на зелена енергија, а соодветно на тоа – висок раст, сепак, рамнотежата се нарушува и тоа ја прави електричната енергија поскапа.

Заклучокот што мора да се донесе е дека политиката го збунува развојот на секторот. Во државите каде што нема ниту стимулации за изградба ниту „прогон“ на зелените инвеститори, има брз раст на капацитетите за обновлива енергија што се градат и тие придонесуваат за намалување на цената на електричната енергија. Во исто време, цените на батериите почнуваат да паѓаат и стануваат поефикасни, што отвора уште поголеми хоризонти.

Потрошувачката на електрична енергија се зголемува, што намалува уште еден притисок врз енергетскиот систем и тој може да прифати повеќе зелена енергија, смета и Метју Иглесијас.