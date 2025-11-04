Пресврт на улогите: Проблематичните економии на Европа сега се на север

Европската должничка криза од почетокот на 2000-те создаде слика за континент поделен на два дела: фискално одговорните земји од јадрото предводени од Германија, наспроти расипничката јужна периферија на Португалија, Италија, Грција и Шпанија, презриво наречени „PIGS“.

Денес, улогите се обратни, пишува „Wall Street Journal“. Трите најголеми економии во Европа се заглавени во циклус на слаб раст, што доведува до проширување на буџетските дефицити. Франција е во епицентарот на ова поместување и останува заглавена во буџетска и политичка криза, додека Обединетото Кралство размислува за зголемување на даноците за да се обиде да го намали дефицитот, а не да ги плаши пазарите. Познатата штедлива Германија и Холандија се задолжуваат, иако на пониски нивоа.

Во меѓувреме, јужните земји како Шпанија се појавуваат како редок зрак на европски раст, при што владите кои се соочија со банкрот како Грција пред 15 години сега имаат речиси избалансирани буџети.

„Фискалната домашна задача е завршена во јужна Европа по кризата со суверениот долг. Во секоја од овие земји, фискалната перспектива е значително повнимателна отколку во случајот со Франција или дури и Холандија и Германија“, вели Филипо Тадеи, виш економист во „Goldman Sachs“.

Префрлувањето на улогите може да биде неочекуван резултат од кризата, која ги принуди јужните земји како Грција и Португалија да направат болни намалувања на трошоците како дел од спасувачките програми.

Програмите за штедење наметнати на јужна Европа оставија длабоки лузни: грчката економија е сè уште за околу една петтина помала отколку што беше пред кризата, според Меѓународниот монетарен фонд (ММФ). Невработеноста останува висока низ целиот регион. Но, земјите беа принудени да спроведат структурни реформи како што се зголемување на возраста за пензионирање, поедноставување на бирократијата, приватизација на индустриите и ревидирање на законите за труд.

„Многу од земјите што сега се подобри во Европа се поранешни земји од програмата. Тие станаа поотпорни во споредба со економските структури што ги имаа пред 15 години“, рече Френк Гил, аналитичар одговорен за Европа во „S&P Global Ratings“, осврнувајќи се на програмите за штедење наметнати од ММФ или европските кредитори.

Според ММФ, економијата на Шпанија минатата година порасна за 3,5% во реални услови, што е една од најбрзите во развиениот свет. Грција порасна за 2,3%, што е повеќе од двојно повеќе од стапките на раст на Франција и Обединетото Кралство. Германија се намали втора година по ред.

Делумно причината за ова е порастот на туризмот. Јужните земји, исто така, добија стотици милијарди евра грантови и заеми од Европската Унија, кои помогнаа во финансирањето на подводни кабли во Италија, модернизирање на електричната мрежа во Грција и изградба на брз интернет во Шпанија.

„Но, економските промени што им користат на јужна Европа се подлабоки“, вели Тадеи. Милано, Лисабон и Севиља станаа просперитетни центри за технологија, финансии и стартапи. Пазарите на трудот, кои некогаш беа доминирани од нископлатени работни места, сега нудат квалификувани работни места што треба да ја зголемат целокупната продуктивност.

Владите се исто така почувствителни на нивните ограничувања за трошење и потенцијалните пазарни последици од нивното кршење. Италијанската премиерка Џорџија Мелони дојде на власт во 2022-ра година по кампањата во која ветуваше намалување на даноците и повисоки пензии. Но, десничарскиот лидер даде приоритет на фискалната претпазливост за да го смири кревкиот пазар на обврзници во Италија. Оттогаш, таа го ограничи буџетскиот дефицит за кој се очекува да падне под 3% од бруто домашниот производ следната година.

„Таа прогноза неодамна доби пофалби од ММФ. Фантастично е,“ изјави Хелге Бергер, заменик-директор на европскиот оддел на ММФ, на прес-конференција.

Тој, исто така, ги пофали „многу импресивните“ буџетски перформанси од минатата година.

Сега, земјите во срцето на Европа се борат. Моделот на раст на Западна Европа, базиран на трговија и индустрија, е потресен од американските царини, зголемената конкуренција од Кина и крајот на евтината руска енергија.

Владите низ цела Европа, кои позајмија многу за време на пандемијата и енергетската криза, се борат да ги зајакнат своите финансии. Јужните земји во голема мера ги вратија своите дефицити на нивоата пред пандемијата, но северните влади, кои се борат да ги зголемат приходите во услови на слаб раст, се движат во спротивна насока.

Се очекува Франција да има дефицит од 5,4% од бруто домашниот производ (БДП) оваа година, во споредба со 2,4% пред пандемијата. Буџетските дефицити во Велика Британија, Австрија и Белгија се над 4% од БДП.

Германија троши до 1 трилион евра за инфраструктура и одбрана. Овој потег веројатно ќе го поттикне растот, но ќе го помести нејзиниот дефицит далеку над годишниот плафон од 3% што беше запишан во договорот на ЕУ – на инсистирање на тогашниот канцелар Хелмут Кол – и кој го отвори патот за валутниот блок.

Трошењето веројатно ќе се зголеми дополнително во наредните години, бидејќи земјите се справуваат со стареењето на населението, обврските за одбрана, трошоците за транзиција кон зелена енергија и наглото зголемување на каматните плаќања на долгот. Но, обидите за намалување на социјалните трошоци за да се задоволат другите барања за трошење досега не успеаја.

Три влади во Франција паднаа во изминатата година поради намалување на трошоците. Премиерот Себастијан Ле Корнеј, кој поднесе оставка на почетокот на октомври, но беше повторно назначен неколку дена подоцна, објави планови за суспендирање на потпишаната пензиска реформа на Емануел Макрон, која постепено ја зголемуваше возраста за пензионирање.

„Јасно е дека постои свест дека нешто треба да се направи. Проблемот е што нема многу консензус за тоа што точно. Застојот го натера ‘S&P’ да објави изненадувачко намалување на суверениот рејтинг на Франција минатиот месец“, вели Гил од „S&P“.

Во отсуство на економски раст, гласачите се незадоволни и се свртуваат кон партиите од крајната десница и крајната левица. Оваа зголемена политичка фрагментација го отежнува постигнувањето консензус за болните економски политики.

Некои се прашуваат дали масовните програми за купување обврзници што ги спроведува Европската централна банка и другите по финансиската криза и повторно за време на пандемијата се делумно виновни. Таканареченото квантитативно олеснување им помогна на економиите да ја надминат кризата со тоа што го направи задолжувањето поевтино за бизнисите, домаќинствата и владите. Но, некои економисти веруваат дека оваа поддршка од централните банки создава „морален ризик“ за владите, намалувајќи ја нивната потреба да балансираат буџети или да се справат со растечките долгови.

„Ниту една земја сè уште не ја достигнала пресвртната точка, делумно затоа што ЕЦБ е таму во позадина. Но, достигнувањето на пресвртната точка може да биде токму она што е потребно за да се справат со овие бавно растечки предизвици. Ако не го сторат тоа, ризикот од хаотична криза се зголемува, како и потенцијалната долгорочна штета рече“, Муџтаба Рахман, управен директор за Европа во „Eurasia Group“.

Обединетото Кралство, исто така, се бори да се справи со растечкиот долг и зголемувањето на трошоците. Премиерот Кир Стармер ги одложи плановите за намалување на некои бенефиции за инвалидитет ова лето откако пратениците од неговата Лабуристичка партија се побунија. Во наредните недели, владата ќе објави буџетски план кој во голема мера се потпира на зголемување на даноците, а не на намалување на трошоците. Владата на Велика Британија вети дека ќе го балансира буџетот и ќе го намали долгот до крајот на деценијата, иако економистите се скептични дека тие цели ќе бидат исполнети.

Махмуд Прадан, раководител на одделот за глобална макроекономија во францускиот менаџер за средства „Amundi“, рече дека европските земји не се соочуваат со непосредна долговна криза. Германија, особено, има релативно низок долг, од 64% од БДП. Трошоците за задолжување на Франција се зголемија оваа година, надминувајќи ги оние на Италија, но владата немаше проблеми да најде купувачи за својот долг.

Но, тој предупредува дека земјите што трошат премногу сега ризикуваат да си ги врзат рацете за идните кризи.

„Вистинската пречка е што Европа нема да има фискален простор да одговори на идните шокови. Владите не можат да стојат настрана и да не преземат ништо, но веројатно е дека во идните шокови владите ќе мора сериозно да ги разгледаат компромисите“, рече тој.