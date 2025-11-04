„Booking“ ги задоволи инвеститорите со силна прогноза за целата година

„Booking Holdings“, матичната компанија на туристички брендови како што се „Kayak“ и „Priceline“, објави прогноза за резервации за целата година поголема од очекуваната, смирувајќи ги инвеститорите кои се грижеа дека пошироките економски проблеми и затворањето на американската влада ќе ја намалат побарувачката за патувања.

Гигантот очекува внимателно следениот раст на ноќевањата во собите да биде околу 7% за целата година. Аналитичарите очекуваа зголемување од 6,7%, според податоците собрани од „Bloomberg“.

Оптимистичките изгледи беа поткрепени од солидните резултати од третиот квартал, во кои компанијата ги надмина проценките на аналитичарите за продадени ноќевања во собите и бруто резервациите. Продадените ноќевања во собите се зголемија за 8% на 323 милиони за кварталот што заврши на 30 септември, во споредба со просечната проценка на аналитичарите од 316 милиони. Бруто резервациите достигнаа 49,7 милијарди долари, над просечната проценка од 47,9 милијарди долари.

Робусната побарувачка во сите главни региони доведе до подобри од очекуваните резултати, при што САД имаа корист од посилните патувања во странство. Сепак, загриженоста дека потрошувачите стануваат повнимателни останува, бидејќи просечните дневни цени што ги плаќаат гостите во регионот беа пониски од претходната година, изјавија раководителите на букинг на конференциски повик по објавувањето на резултатите.

„Во Соединетите Американски Држави, продолжуваме да гледаме малку пониски просечни дневни цени и пократки времиња на престој во споредба со претходната година, што може да укажува дека некои американски потрошувачи сè уште се претпазливи во врска со нивното дополнително трошење“, рече главниот финансиски директор Еут Стинберген.

Акцијата е во пораст од 3,1% од почетокот на годината до затворањето во вторник, што е под „S&P 500“. Акциите на конкурентските онлајн туристички компании „Expedia Group“ и „Airbnb“ исто така пораснаа откако „Booking“ ги објави своите резултати. Тие треба да бидат објавени на 6-ти ноември.

Во својот претходен извештај во јули, „Booking“ предупреди дека „зголемената неизвесност“ во економската и политичката средина ќе влијае на побарувачката за патувања.

Резултатите на „Booking“ за третиот квартал беа поздравени од инвеститорите и покрај нивната прогноза за празниците за четвртиот квартал, која не ги исполни очекувањата на Волстрит за некои клучни метрики. Гигантот за онлајн патувања очекува цените на собите да пораснат за 4% до 6% во тековната фискална година. Сепак, Волстрит забележува зголемување од 5,7%. „Booking“ прогнозира зголемување на приходите од 10% до 12% за четвртиот квартал, исто така под консензуалната проценка од околу 11,5%.