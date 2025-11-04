Првата серија „пламна“, па ја покачија цената за 60.000 долари (ФОТО)

„Celestiq“, најлуксузниот електричен модел на брендот „Cadillac“, стана уште поскап. Моделот од 2026-та година чини дури 60.000 долари повеќе од претходната година, па почетната цена сега надминува 400.000 долари, објавува „Automotive News“.

Купувачите на ова ексклузивно рачно изработено возило, кое „Cadillac“ го опишува како свој „технолошки и дизајнерски врв“, сега добиваат „паметен“ стаклен покрив и осумгодишна претплата за дигитални услуги како стандард.

„Celestiq“ ја користи механичката платформа „GM Ultium“ и развива 664 ks (488 kW) и 868 Nm вртежен момент благодарение на двоен електричен мотор.

Достигнува 100 км/ч за 3,7 секунди, со адаптивно воздушно потпирање и системот „Magnetic Ride Control 4.0“.

Купувачите можат да го персонализираат речиси секој детаљ, од посебни бои и материјали до уникатни детали во кабината.

„Cadillac“ тврди дека нема два „Celestiq“ модели идентични еден со друг.

Моделот е опремен со врвни технологии како што се автономно возење „Super Cruise“, управување на сите четири тркала, HD дисплеј „столб до столб“, премиум аудио систем со 38 звучници и делови направени со 3D печатење.

Сите возила за 2025-та година се веќе распродадени, а „Cadillac“ не планира да го зголеми производството. „Celestiq“ останува рачно изработен електричен ривал на моделите на „Rolls-Royce“, наменет само за најпребирливите клиенти.