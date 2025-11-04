Космичката портокалова боја е надвор од мода, „iPhone 18 Pro“ ќе има три сосема нови бои

Според најновите информации од индустријата, „Apple“ планира да воведе сосема нова палета на бои со доаѓањето на „iPhone 18 Pro“.

По „космичката портокалова“ што доминираше меѓу купувачите на „iPhone 17 Pro“, се чини дека следната генерација ќе им донесе уште посмел визуелен избор на корисниците.

Кинескиот инсајдер „Instant Digital“ тврди дека „Apple“ нема да ја понуди традиционалната црна варијанта за „Pro“ моделите оваа година. Наместо тоа, би можеле да бидат достапни три сосема нови бои: кафеаво-кафеава, виолетова и бордо. Ова значително би го оддалечило „Apple“ од стандардните тонови како што се: бела, сребрена и златна.

Нијансата на кафеава боја би можела да претставува подлабока нијанса на кафеава боја, како еден вид замена за сегашната златна или „пустински титаниум“. Бордото би било мешавина од темно црвена и виолетова, со ефект на вински тон, додека виолетовата би била поизразена и потопла во споредба со онаа што се појави на „iPhone 14 Pro“.

Сепак, сите овие информации во моментов се базираат на гласини. Вистинската нијанса на секоја варијанта ќе зависи и од металната завршница, видот на облогата и осветлувањето, така што реалистичен впечаток за овие бои може да биде можен само кога ќе се појават првите фотографии од уредот, објави „LTN“.