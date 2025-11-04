ПочетнаЕКОНОМИЈАНа Путин ова нема да му се допадне - и Кинезите одбиваат...
На Путин ова нема да му се допадне – и Кинезите одбиваат да купат руска нафта

Кинеските рафинерии почнаа да престануваат да купуваат руска нафта поради американските санкции воведени во октомври, што доведе до пад на цената на премиум брендот ESPO, велат трговците.

Меѓу компаниите што одбиваат да купат руска нафта се големи државни фирми како што се Sinopec и PetroChina Co., како и приватни рафинерии познати како „teamakers“. Тие, плашејќи се од нови ограничувања, ја прекинаа соработката со руските добавувачи откако Shandong Yulong Petrochemical Co. заврши на црните листи на Велика Британија и Европската Унија, објавува Bloomberg.

Според податоците од Rystad Energy AS, одбивањето на кинеските компании да купуваат руска нафта и падот на цените влијаат на околу 400.000 барели дневно, што претставува до 45 проценти од вкупниот кинески увоз на ова гориво од Русија.

Сепак, и покрај санкциите, Yulong продолжува да купува руска нафта, бидејќи западните компании престанаа да снабдуваат.

Развојот на трговските и економските односи меѓу Русија и Кина е дополнително попречен од зголемените западни санкции. Кинеските банки се сè повнимателни при вршење прекугранични плаќања со руски партнери поради страв од секундарни санкции од САД.

Поточно, притисокот се чувствува во енергетскиот сектор, каде што американските власти се обидуваат да ја убедат Кина да одбие купување руска нафта со цел да се забрза крајот на војната во Украина.

