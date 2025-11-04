Претседателот на Бундесбанк инсистира на поместување на границата за пензија

Германското општество старее и земјата ќе има тешкотии да излезе од кризата ако луѓето не се пензионираат подоцна, изјави претседателот на Бундесбанк, Јоаким Нагел.

„Мораме да бидеме искрени со себе, дури и кога е непријатно. Од перспектива на Бундесбанк, ќе мора да работиме подолго ако сакаме да го одржиме нивото на благосостојба што генерациите го изградија од Втората светска војна“, изјави Нагел за table.briefings, како што објави ДПА.

Според него, „мора да верувате дека луѓето во Германија ќе разберат каде е предизвикот“, што во суштина е конкурентноста на земјата. Ако не успее, Германија и Европа ќе заостанат зад своите конкуренти.

Нагел е гласен застапник на итни реформи, вклучително и зголемување на возраста за пензионирање.

Гувернерот на германската централна банка сега изјави дека е претпазливо оптимист во врска со конјунктурата и дека очекува пресврт кон период на умерен економски раст.

„Дефинитивно ќе видиме поголем раст следната година, под услов добро да ги пласираме идните инвестиции. Фабриката е нежна кога излегува од земја, но од неа може да расте сè“, рече тој.

Кризата на германската економија е најдлабока во последните неколку децении. По две последователни години рецесија, економистите очекуваат минимален раст и во 2025 година, а малку почувствителен раст, со стапка од 1,3 проценти, само од 2026 година.

Тие сметаат на раст поради посебен фонд за масовни инвестиции во следните пет години.

Нагел ги отфрли критиките за планираните инвестиции како неефикасни и прерано. „Прерано е да се расфрла пепелта“, рече тој, истакнувајќи дека ефектите од фискалната политика допрва треба да дојдат.

„Владата е целосно свесна за својата одговорност“, рече Нагел.