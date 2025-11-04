Трамп се заканува дека ќе го намали финансирањето на градот Њујорк ако Мамдани победи на изборите за градоначалник

Претседателот на САД, Доналд Трамп, го поддржа поранешниот гувернер на Њујорк, Ендру Куомо, за градоначалник на Њујорк и се закани дека ќе го скрати федералното финансирање од градот ако демократскиот кандидат Зохран Мамдани победи на изборите за градоначалник во вторник.

Трамп, републиканец кој често коментираше за трката за градоначалник на Њујорк, придонесе за трката со преминување на партиските линии за да го поддржи Куомо пред Мамдани и републиканскиот кандидат Кертис Слив, кој заостанува добро на анкетите во градот доминиран од демократите.

Куомо, долгогодишен поддржувач на Демократската партија, се кандидира како независен кандидат откако загуби од Мамдани на демократските прелиминарни избори.

Изборите во вторник во Њујорк се внимателно следени на национално ниво како нешто што би можело да помогне во обликувањето на имиџот на Демократската партија додека таа го бара својот идентитет во опозиција на Трамп. Мамдани (34), самопрогласен демократски социјалист кој води пред Куомо на анкетите, ги мотивираше помладите и попрогресивни гласачи, но исто така ги вознемири поумерените демократи кои се плашат дека премногу поместување кон лево би можело да се врати како бумеранг.

Републиканците ја напаѓаа кандидатурата на Мамдани во текот на целата кампања, а Трамп го претставуваше како комунист.

-Без разлика дали лично ви се допаѓа Ендру Куомо или не, навистина немате избор. Мора да гласате за него и да се надевате дека ќе ја заврши фантастичната работа. Тој е способен за тоа, Мамдани не е! – напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Трамп рече дека гласот за Слив само ќе му помогне на Мамдани.

-Доколку комунистичкиот кандидат Зохран Мамдани победи на изборите за градоначалник на Њујорк, многу е малку веројатно дека ќе донирам федерални средства, освен минималниот потребен износ, за мојот сакан прв дом – рече Трамп, роден њујорчанец.

Според извештајот на Контролорот на државата Њујорк, федералната влада на САД ќе обезбеди 7,4 милијарди долари за градот Њујорк во фискалната 2026 година, или околу 6,4% од вкупните трошоци на градот.

Трамп се закани дека ќе ги намали федералните средства за време на неговиот втор мандат за климатски иницијативи, трансродови политики, пропалестински протести против војната на Израел во Газа и практики за разновидност, еднаквост и инклузија.

Мамдани, член на државното собрание роден во Уганда, ги шокираше политичките набљудувачи на 24 јуни со убедлива победа на прелиминарните избори.

Мамдани ја искористи својата кампања за да ги обедини жителите на Њујорк против кандидатите на естаблишментот како Куомо, кој беше избран за гувернер на Њујорк три пати, но поднесе оставка во 2021 година откако извештајот на државниот обвинител на Њујорк заклучи дека тој сексуално вознемирувал 11 жени, вклучително и државни службеници.

Истрагата на Министерството за правда на САД подоцна заклучи дека Куомо изложил најмалку 13 службенички на владата на „сексуално непријателска работна средина“.

-Прифаќањето на Ендрју Куомо од страна на движењето MAGA го одразува разбирањето на Доналд Трамп дека ова би бил најдобриот градоначалник за него – рече Мамдани на настан на кампањата по поддршката на Трамп за Куомо.