SEAT ги претстави новите Ibiza и Arona: Освежен дизајн, напреден ентериер и уште поголема вредност

Одбележувајќи ја својата 75-годишнина, SEAT започнува возбудливо ново поглавје со освежување на два од своите најпопуларни модели – Ibiza и Arona. Овие обновувања не само што ја прославуваат традицијата на брендот, туку и ја потврдуваат неговата посветеност на достапни автомобили.

Новите SEAT Ibiza и Arona повторно ги поставуваат стандардите во своите сегменти со живописен дизајн и напредна технологија. Двата модела прават нов чекор напред, водени од три клучни столба: освежен надворешен изглед, префинета внатрешност и засилена вкупна вредност.

„SEAT Ibiza и Arona се вистински приказни за успех, основни за нашата понуда и за растот на брендот. Како два од најиконските модели на SEAT, тие имаат клучна улога во овозможување на лесно движење низ градовите и даваат можност на луѓето слободно да се движат кон нови можности“, изјави Маркус Хаупт, извршен директор на SEAT. „Со освежен надворешен изглед и унапредена внатрешност, ја зголемуваме нивната вредност и привлечност. Истовремено, ги подготвуваме двата модела за иднината, со претстојното усогласување со стандардот EU7 и воведување на mild-hybrid погонски системи.“

SEAT Ibiza е вистинска икона во својот сегмент. Од своето деби во 1984 година, се продадени над 6 милиони примероци низ пет генерации — постојано се развива, прифаќајќи нови идеи и инспирирајќи младешки, креативен и напредно ориентиран дух.

SEAT Arona, урбан SUV, изгради силна база на обожаватели од своето лансирање во 2017 година. Со над 750.000 продадени примероци, таа продолжува да им дава задоволство на возачите кои бараат енергичен, младешки SUV подготвен да се справи со секој урбан предизвик.

ОСВЕЖЕН НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД

Новите SEAT Ibiza и Arona донесуваат посебен и карактерен дизајн што ја одразува еволуцијата на потребите на современите возачи. Двата модела сега имаат освежена стилска линија, живописни нови бои и комплетно обновен избор на алуминиумски тркала — достапни во големини од 15” до 18”.

Еволуцијата на дизајнот носи нов и постабилен изглед, бидејќи предницата на двата автомобили е целосно обновена. Новиот хексагонален дизајн на решетките, комбиниран со иконската мат/полирана дијамантска мрежа, ја истакнува спортската карактеристика и ги нагласува пошироките пропорции. Новите, потенки Full LED предни светла ја потенцираат ширината на автомобилот додека го редефинираат изгледот на предницата. Нивниот префинет светлосен потпис не само што додава по-технички изглед и им дава поодлучен карактер на автомобилите, туку и ја подобрува видливоста со поголем досег и светлина на зракот, при тоа користејќи помалку енергија.

Овие обновувања се надополнуваат со совршено пропорционираниот профил од страната, нагласувајќи ја динамичната појава на патот.

На задниот дел, новиот SEAT Ibiza воведува целосно редизајниран браник, кој ја потенцира неговата спортска и младешка атмосфера. Хоризонталната акцентна линија на горниот дел е продолжена, создавајќи поширок изглед. Темните алуминиумски букви за моделот – без разлика дали е Ibiza или Arona – додаваат модерен и препознатлив завршен детаљ.

Во FR нивоата на опрема, ласерски гравираното FR лого на B-столбот додава суптилен, но спортски акцент. Атлетските пропорции дополнително се истакнуваат со новата линија алуминиумски тркала со поефикасна технологија на гуми — што ја подобрува и динамиката и ефикасноста. Линијата на тркалата вклучува нови дизајни за секој модел: Ibiza добива две опции од 17” и две од 18”, додека Arona добива две опции од 16” и две од 18”. Достапни во обоени или машински завршетоци, овие се приклучуваат на постојната палета (15” до 18”) за да обезбедат поголемо визуелно влијание и можности за персонализација.

Конечно, палетите на надворешни бои на Ibiza и Arona се освежени со поживи и младешки нијанси. Liminal, Oniric и Hypnotic се придружуваат на постојните бои, додавајќи нова енергија и личност во понудата.

Појавата на генеративната вештачка интелигенција создаде естетика со храбри геометрии, неочекувани композиции и живописни бои. Дефинирани од тензијата помеѓу вештачкото и фотореализмот, овие визуелизации постојат во пространство помеѓу реалноста и имагинацијата. За SEAT, овој јазик се совпаѓа со неговата живописна, динамична и експресивна идентичност.

Експресивна до последниот детал, Arona нуди две контрастни опции за боја на кровот: Midnight Black и новата Manhattan Grey.

ПРЕФИНЕТА ВНАТРЕШНОСТ СО ПОВЕЌЕ ВРЕДНОСТ ОД КОГА И ДА Е

Внатре, двата модели се истакнуваат со повисок квалитет, дизајн и поврзливост — без да го изгубат препознатливиот простор и прецизност. Кабината воведува нови впечатливи текстили, префинети материјали, потемен покрив и суптилни, неутрални акценти на воздушните отвори, додавајќи рафинираност на внатрешноста. Во FR launch изданието, спортските седишта сега се стандардни, додавајќи спортски карактер и поголема удобност — нудејќи совршена рамнотежа помеѓу секојдневната практичност и динамичното чувство при возењето.

Новата стаклена градина во црна боја задава тон за порафинирана и карактерна кабина, дополнета со впечатлив текстил на седиштата, текстилни панели на вратите и материјали со мек допир кои додаваат и личност и перцепиран квалитет. Новите детали и текстури ја подигнуваат внатрешноста на повисоко ниво.

Воланот обвиткан во 100% премиум перфорирана кожа нуди тактилно чувство на прецизност од првиот момент на допир. Црниот покрив дополнително ја зајакнува импресивната атмосфера во кабината.

Од технолошка страна, двата модели доаѓаат со подобрени дигитални функции, вклучувајќи го новиот SEAT Sound систем со шест звучници, субвуфер и засилувач од 300W за висококвалитетно аудио искуство. Со надградениот 15W безжичен брз полнач со технологија за ладење, да останете поврзани и со наполнета батерија додека сте во движење е полесно од кога било.

Дизајнирани, развиени и произведени во напредните погони на SEAT во Марторел, Барселона, двата модели ќе бидат лансирани во јануари 2026 година, предводејќи ја стратегијата на SEAT базирана на Производ, Дилери и Комуникации. Во рамките на Производот, целата понуда на SEAT ќе биде обновена со електрифицирани опции до 2028 година — почнувајќи со mild-hybrid верзии на Ibiza и Arona во 2027 година, проследени со целосен хибриден погон на SEAT Leon во 2028 година, и понатамошни надградби на Leon и Leon Sportstourer во 2029 година.

SEAT останува цврсто посветен на своите дилери и клиенти, со повеќе од 1.400 продажни места и 3.000 сервиси ширум светот, нудејќи конкурентни услуги и одржување, атрактивни осигурителни пакети и широка гаранциска покриеност. Во меѓувреме, Комуникациите се развиваат со освежена визуелна идентичност и обновена палета на бои, задржувајќи го SEAT жив, релевантен и блиску до својата публика.