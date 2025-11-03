Повисока цена на горивата од полноќ

ПочетнаЕКОНОМИЈАПовисока цена на горивата од полноќ
Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) донесе Одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,03% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката од 30.10.2025 година.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 0,50 денари за литар.

Цената на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 1,00 денар за литар.

Од 2810.2025 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 74,00 (денари/литар)

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 76,00 (денари/литар)

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 71,00 (денари/литар)

Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 69,50 (денари/литар)

Мазут М-1 НС 36,913 (денари/килограм)

