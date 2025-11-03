Русија планира прво издавање обврзници во јуани на домашниот пазар

Русија ќе издаде прво издавање обврзници во јуани за домашниот пазар, објавија извори на Ројтерс. Причината е што локалните бизниси (главно извозници на енергија) и локалните банки акумулирале значителни количини јуани.

Издавањето е планирано за почетокот на декември и е наменето за широк спектар на инвеститори, исто така забележа агенцијата. Друг извор ја потврди информацијата и додаде дека имало состаноци меѓу претставници на Министерството за финансии и руските банки, на кои им биле претставени можностите за издавање.

Според „Reuters“, Русија, исто така, развива план за кинеските инвеститори да пристапат до руски средства. Сепак, преговорите сè уште не доведоа до резултат, и покрај блиските односи меѓу двете земји. Извор на агенцијата во руското Министерство за финансии ја потврди информацијата и истакна дека наскоро може да има резултат од разговорите.

Според официјалните податоци на рускиот министер за финансии Антон Силуанов, 90% од трговијата меѓу Кина и Русија се одвива во јуани и рубли, но тој не прецизираше колкав е уделот на рублите и кинеската валута. Трговските односи меѓу двете земји се проценуваат на 245 милијарди долари.

„Reuters“ додава и дека емисијата ќе биде пласирана на Московската берза (MOEX). Веројатно ќе предизвика голем интерес кај големите енергетски компании кои акумулирале голема количина јуани во своите банкарски депозити. Ова ќе го намали притисокот врз банкарскиот систем, велат аналитичарите.

Кина купува руски енергетски ресурси за 120 милијарди долари годишно

Кина е главен трговски партнер на Русија и најголем купувач на руски енергетски ресурси. Според податоците од украинското надворешно разузнавање, купувањата се проценуваат на 120 милијарди долари годишно.

„Ова е огромна сума“, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски пред новинарите во Киев.

Според пресметките на Киев, санкциите на САД против Лукоил и Роснефт ќе ја чинат Русија 50 милијарди долари во 2026-та година.

Дефицитот што ќе се формира во рускиот буџет во 2026-та година, доколку се почитуваат сите западни мерки, ќе биде во износ од 100 милијарди до 130 милијарди долари. Русија планира да потроши 210 милијарди долари за војната во Украина – за производство на беспилотни летала, ракети, гранати итн., според податоците на Киев.

Канада, САД, ЕУ, Австралија и Јапонија ги намалија на максимум или целосно ги прекинаа купувањата на руска нафта. Во исто време, Кина, Индија, Турција и земјите од Централна Азија ги зголемија купувањата на нафта од почетокот на војната.

Според украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха, западните санкции насочени кон ограничување на изворите на финансирање на руската воена машинерија, како и ограничување на пристапот до стоки со можна двојна употреба, напредуваат. Сепак, трендот е токму спротивен кога станува збор за санкции против блиските до претседателот Владимир Путин, па дури има и олигарси кои се отстрануваат од списокот на санкционирани лица.