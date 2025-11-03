Првиот човек на „Nvidia“ продаде акции во вредност од над 1 милијарда долари

Извршниот директор на „Nvidia“, Јенсен Хуанг, од јуни продаде акции на производителот на чипови во вредност од над 1 милијарда долари, со што заврши масовна, однапред планирана продажба, објави „Bloomberg“.

Конечната продажба на 25.000 акции, објавена во петокот, го комплетира договорот што Хуанг го потпиша во март за продажба на 6 милиони акции до крајот на годината. Акциите вредеа околу 865 милиони долари кога тој почна да продава кон крајот на јуни, но оттогаш пораснаа за повеќе од 40% поради незаситната побарувачка за процесори за вештачка интелигенција (AI).

Минатата недела, компанијата со седиште во Калифорнија стана првата што достигна пазарна капитализација од 5 трилиони долари откако објави серија нови партнерства, само четири месеци откако ја надмина границата од 4 трилиони долари. Само оваа година, таа создаде три нови милијардери, вклучувајќи го и членот на одборот Брук Сивел, кој се приклучи на редовите на богатите бидејќи акциите скокнаа во последните денови.

Хуанг, 62, е деветти на „Bloomberg Billionaires Index“ со богатство од 175,7 милијарди долари. Тоа се зголеми за 61,3 милијарди долари оваа година.

Извршниот директор продал акции на „Nvidia“ во вредност од над 2,9 милијарди долари од 2001-ва година, според пресметките на „Bloomberg“. Тој поседува 3,5% удел во компанијата. Хуанг, исто така, донирал акции во вредност од над 300 милиони долари на својата фондација и фонд советуван од донатори оваа година.

„Nvidia“ не одговори на барањето за коментар.

Хуанг не е единствениот инсајдер на компанијата кој ужива поголемо богатство благодарение на бранот на вештачката интелигенција. Неговата продажба во третиот квартал беше надмината од извршниот директор на „Arista Networks“, Џејшри Улал, кој продаде акции во вредност од 861 милион долари. Тој, исто така, се рангираше на второто место, веднаш зад претседателот на „Amazon.com“, Џеф Безос, на листата на најголеми продавачи на инсајдерски акции. Инсајдерите на „CoreWeave“ продадоа акции во вредност од над 1 милијарда долари минатиот квартал откако беше блокирана првичната јавна понуда на компанијата.

Инсајдерите на „Nvidia“ кои продаваа акции, вклучувајќи го и Хуанг, продадоа акции во вредност од речиси 1,5 милијарди долари во третиот квартал, според податоците од „Washington Service“, кој следи слични процеси. Во 2024-та година, инсајдерите на „Nvidia“ продадоа акции во вредност од над 2 милијарди долари, во споредба со 462 милиони долари во 2023-та година.

Додека многу компании имаа корист од златната треска со вештачка интелигенција, „Nvidia“ е сама во својот речиси нечуен подвиг на создавање богатство, со 7 милијардери, вклучувајќи го и Хуанг, меѓу своите редови.