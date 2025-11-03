„Volkswagen“ има нов електричен автомобил, ова не го очекувавте (ФОТО)

Ако некому му требаше потсетник колку клучна стана Кина за глобалната автомобилска индустрија, само погледнете го партнерството помеѓу „Volkswagen“ и „Xpeng“.

Партнерството беше најавено минатата година и ќе се фокусира на нови електрични архитектури кои ќе поддржат широк спектар на идни модели – од чисто електрични возила до хибриди и конвенционални мотори.

Резултатите од соработката се веќе видливи. Еден од првите заеднички проекти е новиот електричен седан на „Volkswagen“, сè уште неименуван, за кој се очекува да се приклучи на семејството „ID“.

Прототипот неодамна беше виден на кинеските патишта под камуфлажа. Се верува дека е базиран на моделот „Xpeng P7“ од втората генерација, но со дизајнерски елементи од концептите „ID.Aura“ и „ID.Evo“ на „Volkswagen“ прикажани претходно оваа година.

Дигиталниот уметник Шугар Дизајн создаде рендери врз основа на фотографиите, а резултатот е автомобил кој изгледа спортски и елегантен, многу поекспресивен од повеќето модели на „Volkswagen“ што моментално се продаваат на Запад.

Предниот дел има поделени LED светла и осветлен амблем на „Volkswagen“, додека задниот дел е украсен со LED лента и дискретен дифузер. Профилот на автомобилот се карактеризира со мазни линии и изразени задни страни, што му дава динамичен изглед.

Сè уште не е познато дали новиот „Volkswagen“ ќе ги дели спецификациите со „Xpeng P7“, но „P7“ има должина од 5.017 mm и нуди две батерии – 74,9 kWh и 92,9 kWh.

Основниот модел има погон на задните тркала и 362 ks (270 kW), додека верзијата со погон на сите тркала додава мотор напред за вкупно 586 ks (437 kW). Оваа варијанта достигнува 100 км/ч за 3,7 секунди, а максималната брзина е 228 км/ч.

Автономијата зависи од конфигурацијата – од 702 км во основната верзија до 820 км за моделот со долг дострел на задните тркала.