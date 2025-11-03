Новата верзија на „Siri“ ќе го користи „Google Gemini“ во позадина

„Apple“ сè уште планира да издаде подобрена и освежена верзија на асистентот „Siri AI“ во март следната година, со лансирање на нов дисплеј за паметен дом кој ќе има основа за звучник и опција за монтирање на ѕид.
Покрај тоа, наскоро официјално пристигнува нова верзија на „Apple TV“ и „HomePod mini“ и ќе служи како демонстрација на претстојните функции на „Siri“ и „Apple Intelligence“.
Според најновите информации, новата верзија на асистентот „Siri AI“ ќе се „потпре“ на „Google Gemini“ и ќе има функција за пребарување на интернет базирана на вештачка интелигенција. Сепак, аналитичарот Марк Гурман предупредува дека нема гаранција дека корисниците ќе ја прифатат, дека сè ќе работи беспрекорно или дека ќе може да го поправи долгогодишниот пад на угледот на „Siri“.
„Siri“ добива вештачка интелигенција од моделот „Google Gemini“
Се вели дека „Apple“ му плаќа на „Google“ за да развие прилагоден модел „Gemini“, дизајниран да работи на приватните „Cloud Compute“ сервери на „Apple“, кој ќе ја напојува новата инфраструктура на „Siri“.
Гурман појаснува дека ова не значи дека „Siri“ ќе биде интегриран со услугите на Google или дека ќе ги преземе функциите од „Gemini“, туку дека моделот ќе работи во позадина, така што новиот „Siri“ може да го обезбеди искуството што се очекува од интерфејсот на „Apple“.
„Apple“ планира да ги прикаже „iOS 27“, „macOS 27“, „watchOS 27“ и други системи на својата годишна конференција „WWDC“ во јуни, со фокус на главните иновации во платформата „Apple Intelligence“ и пошироката стратегија за вештачка интелигенција.
Сепак, компанијата сè уште се соочува со пречки во лансирањето на функциите на „Apple Intelligence“ во Кина. И покрај тоа што формираше партнерства со локални компании, новата услуга продолжува да биде заглавена поради регулаторни проблеми, па затоа датумот на лансирање во Кина продолжува да се одложува, пишува „MacRumors“.