На Украина ќе ѝ биде потребна финансиска поддршка уште на почетокот на 2026-та

На последниот состанок на Европскиот совет, лидерите на заедницата се согласија да продолжат со финансиската поддршка за Украина во 2026-та и 2027-ма година, но изворот на финансирање не беше јасен, пишува „Euronews“.

Според Киев, на земјата ќе ѝ бидат потребни средства уште на почетокот на следната година. Според проценките, за периодот 2026-2027 година ќе бидат потребни 60 милијарди евра. Според механизмот на ЕУ за Украина, создаден на почетокот на војната и со обем од 50 милијарди евра, остануваат само 18 милијарди евра.

Во исто време, студијата на Институтот Кил покажува дека меѓународните компании кои продолжуваат да работат во Русија платиле даноци во износ од 17,2 милијарди евра само во 2024-та година, додава „Euronews“. Од почетокот на војната во Украина, вкупниот износ е 52 милијарди евра. Најголемите даночни приходи од странски компании доаѓаат од САД и Германија.

По нивниот состанок во октомври, европските лидери побараа од Европската комисија да излезе со предлози за наоѓање средства за обезбедување финансиска поддршка на Киев.

„Euronews“ истакнува дека опциите не изгледаат многу. ЕК инсистира дека заемот за репарации можеби не е „традиционално решение“, но е правно издржан. Тој предвидува трансфер на 140 милијарди евра замрзнати руски средства, кои се чуваат во клириншка куќа во Брисел, во Киев. Земјата ќе биде обврзана да ги врати доколку Русија се согласи да плати за штетите предизвикани од војната. Парите потоа ќе бидат вратени во Еуроклир, кој потоа ќе ја надомести Москва.

Сепак, Белгија се плаши дека ќе биде оставена сама да се соочи со одмазднички санкции од Русија во таква одлука и сака гаранции за европско единство за да одлучи за таков потег. Исто така, постојат загрижености дека потегот би можел да ја наруши довербата во еврозоната.

Други опции за Украина се разни заеми, Брисел би можел да повлече заем во име на ЕУ и да му го обезбеди на Киев. Во контекст на тешката финансиска состојба на земјата и големото уништување со кое мора да се справи, уште еден заем тешко дека е продуктивно решение, истакнува публикацијата. Другата опција е ЕУ да обезбеди грантови за Киев, кои, сепак, веројатно нема да бидат поддржани од членовите на заедницата, кои исто така се соочуваат со финансиски тешкотии.

Украина може да добие поддршка преку билатерални договори – на овој начин, земјата моментално добива воена помош, заобиколувајќи го унгарското вето. Но, во исто време, се појавуваат неколку големи добавувачи – Германија (17,7 милијарди евра), Данска (9,2 милијарди евра), Холандија (8 милијарди евра) и Шведска (7,1 милијарди евра).

Но, овој модел е многу зависен од политичката ситуација во земјите и не носи сигурност за обезбедување средства.