Грозданов: Во интерес на државотворната минерална безбедност

Во најновата колумна насловена „Во интерес на државотворната минерална безбедност“, металуршкиот инженер и колумнист, Виктор Грозданов повторно го отвора прашањето за стратешката важност на металичните минерални суровини за државата – предупредувајќи дека Македонија се наоѓа „на раскрсницата“ меѓу научен прогрес и политичка блокада.

Грозданов пишува дека земјата мора да одговори на суштинско прашање:

„Какво значение имале, имаат и ќе имаат металичните минерални суровини врз државотворноста на Македонија?“, пишува Грозданов во својата колумна.

Тој потсетува дека Македонија поседува неколку клучни металични елементи, и дека најголем стратешки потенцијал во следните децении има бакарот, кој веќе стана глобална геополитичка суровина.

Грозданов потсетува дека Македонија геолошки лежи на „патот на бакарната рудна жица“ што продолжува сè до Кипар:

„Македонија е на патот на бакарната рудна жица која води до Кипар, кој го има добиено името токму од Cuprum (Бакар на латински)“, пишува Грозданов.

Тој наведува дека не е случајност тоа што Европската Унија го прогласи бакарот за стратешка металична суровина за идниот индустриски развој.

Во текстот Грозданов жестоко критикува дел од „екологистите“ кои, како што вели, свесно пласираат невистини и работат спротивно на иднината на државата:

“Македонија денес е „распната на раскрсницата дали да си ја сочува и развива државата или пак да им остави простор на личности кои воопшто немаат чувство за тоа што е државност и кои само од лични финансиски лукративни причини пробуваат да го сопрат нејзиниот развој,“ вели Грозданов.

Тој прави паралела со САД, каде што – истакнува – политичките одлуки се водат со цел зачувување на националната минерална безбедност, а не со дневнополитички интереси. Потсетува дека во изминативе недели американскиот претседател, Доналд Трамп потпиша договори со Австралија и Јапонија за соработка во делот на критични метали и ретките земни минерали.

Колумната ја завршува со порака дека државата има избор – и има капацитет да ја одбере правилната насока:

„Имаме капацитет за да им дадеме на следните генерации можност да ја дочуваат оваа држава,“ ја завршува својата колумна Грозданов.