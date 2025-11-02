НЕВЕРОЈАТНО ОТКРИТИЕ: Решена е уште една мистерија за галактичкиот објект 3I/ATLAS

Резултатите од истражувањето од телескопот Џејмс Веб откриваат дека меѓуѕвездената комета 3I/ATLAS, посетител од друг ѕвезден систем, е длабоко изменета по милијарди години бомбардирање од галактички космички зраци.

Поради ова, обвивката на кометата, дебела од 15 до 20 метри, повеќе не личи на оригиналниот материјал од матичниот ѕвезден систем на кометата, што претставува вистинска „промена на парадигмата“ во проучувањето на ваквите објекти.

Кометата 3I/ATLAS, откриена во јули оваа година и потврдена како меѓуѕвезден посетител, достигна перихел (најблиска точка до Сонцето) на 29 октомври. Со брзина од повеќе од 210.000 км/ч, таа се движи по рамномерен и прав пат низ нашиот Сончев систем, но нејзината површина носи траги од долго патување низ Млечниот Пат без заштита на хелиосферата – магнетниот штит на нашата ѕвезда, пишува порталот Live Science.

Ромен Маџоло, водач на истражувањето и истражувач во Кралскиот институт за аеронаутика, објаснува: „Многу е бавно, но во текот на милијарди години, ефектот е многу силен.“

Неговиот тим го користел спектрографот со блиско инфрацрвено зрачење JWST за да ја набљудува кометата на 27 август, потврдувајќи дека е богата со јаглерод диоксид (CO2). Космичките зраци, честички со висока енергија кои слободно патуваат надвор од Сончевиот систем, го претвориле јаглерод моноксидот (CO) во CO2, менувајќи го хемискиот состав и структурата на мразот на кометата.

Симулациите покажаа дека само една милијарда години изложеност на галактички космички зраци е доволна за да се формира дебела, третирана со зрачење кора. Овие симулации, адаптирани од студијата од 2020 година за кометата 67P/Чурјумов-Герасименко (која беше истражена од мисијата Розета), се базираат на лабораториски експерименти кои ги имитираат ефектите од зрачењето. Кората длабока 15-20 метри ги „заклучила“ оригиналните материјали од матичниот ѕвезден систем длабоко во јадрото на кометата и тие можеби никогаш нема да бидат ослободени освен во случај на екстремна сончева ерозија.

За разлика од кометите во нашиот Сончев систем, кои се делумно заштитени од хелиосферата и минуваат блиску до Јупитер и Земјата, 3I/ATLAS го поминала поголемиот дел од својот „живот“ во бескрајниот меѓуѕвезден простор. Ова ја прави потенцијално најстарата комета некогаш видена – околу 3 милијарди години постара од нашиот Сончев систем стар 4,6 милијарди години.

Додека кометите како 67P се делумно зачувани, 3I/ATLAS претставува „производ на нејзиното меѓуѕвездено патување“. Маџоло истакнува: „Мораме да бидеме внимателни и да ги земеме предвид процесите на стареење, па затоа е повеќе работа за научниците, но 3I/ATLAS останува многу интересна.“

Овие откритија бараат промена на парадигмата во проучувањето на меѓуѕвездените објекти, фокусирајќи се на материјали обработени со зрачење наместо на „чисти“ примероци од минатото. Понатамошните набљудувања пред и по перихелот би можеле да откријат разлики во составот, откривајќи навестувања за оригиналниот состав.

-Ќе биде многу интересно да се споредат набљудувањата пред перихелот, кога тој пристигнал во Сончевиот систем, со оние по перихелот, кога се случила одредена ерозија. Можеби со разгледување на тие разлики, можеме да добиеме некои индикации за неговиот почетен состав, додава Маџоло.

Овие студии, вклучувајќи ги и набљудувањата од орбитерот SPHEREx на НАСА во август, помагаат да се разбере траекторијата и составот на кометата, давајќи увид во другите ѕвездени системи и историјата на нашиот сопствен.