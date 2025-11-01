Најбогатите луѓе во светот ги поттикнуваат климатските промени со своите акции (ИНФОГРАФИК)

Најбогатите луѓе во светот ги поттикнуваат климатските промени не само со купување стоки и користење енергетски ресурси, тие исто така инвестираат во загадувачки средства, според нова студија цитирана од „Bloomberg“.

Најбогатите 1% од светската популација се одговорни за 15% од сите емисии што им се припишуваат на потрошувачите. Но, нивниот јаглероден отпечаток се зголемува на околу 40% кога се мери според средствата што ги поседуваат, според студијата на Светската лабораторија за нееднаквост.

Поголемиот дел од емисиите на најбогатите 10% во светот доаѓаат од поседување средства. Графикон: „Bloomberg“

За да го пресмета овој процент, лабораторијата, дел од Париската школа за економија и Универзитетот во Калифорнија, Беркли, ги разгледа емисиите генерирани од инвестиции, акции на компании и други средства во сопственост на луѓе ширум светот. На пример, во оваа пресметка, емисиите од екстракција на нафта би им се припишале на сопствениците на акциите на нафтената компанија, дури и ако тие сопственици се на друг континент и не ги користат енергетските ресурси што ги произведува компанијата.

„Богатството е важно, дури и повеќе од потрошувачката, за разбирање и справување со климатската криза. Бидејќи најбогатите домаќинства го поседуваат и контролираат капиталот што ги одредува идните емисии, климатските политики мора да одат подалеку од даноците на јаглерод врз потрошувачите“, рекоа истражувачите Корнелија Морен и Лукас Шансел.

Според методологијата, поголемиот дел од емисиите генерирани од најбогатите луѓе во светот доаѓаат од сопственост на средства. Во САД, Франција и Германија, околу 75% од емисиите што им се припишуваат на најбогатите 10% од луѓето доаѓаат од средствата што ги поседуваат. Овој удел се зголемува меѓу првите 1% од најбогатите, при што околу 90% од емисиите доаѓаат од средства. Генерално, емисиите од сопственост на средства, како што ги пресметале истражувачите, сочинуваат околу 60% од глобалните емисии бидејќи не ги вклучуваат оние генерирани од домаќинства или влади.

Истражувачите откриле дека од емисиите поврзани со средствата на најбогатите луѓе во светот, повеќето се генерирани од акции, вклучувајќи ги и нафтените компании.

Покрај тоа кој е сопственик на овие компании, експертите разгледале и каде тие работат. Околу половина од нафтените и гасните полиња управувани од шест од водечките нафтени компании, со седиште во Европа и Северна Америка, се расфрлани низ Глобалниот Југ.

Локација на нафтените и гасните полиња на „Shell“, „TotalEnergies, BP“, „ExxonMobil“, „Chevron“ и „ConocoPhilips“. Графикон: „Bloomberg“.

Со други зборови, велат истражувачите, дури и ако луѓето во најбогатите земји користат повеќе обновлива енергија дома, тие сепак генерираат емисии од фосилни горива преку акциите богати со јаглерод што ги поседуваат.

„Дел од нивниот очигледен климатски напредок се потпира на аутсорсинг на емисиите преку меѓународните пазари на капитал“, велат истражувачите.

Голем дел од компаниите за рударство на јаглен низ целиот свет се во сопственост на луѓе кои не се локални во земјите каде што се врши рударството. Во подсахарска Африка, повеќе од 30% се контролирани барем делумно од компании надвор од регионот, иако е потешко да се утврди каде се наоѓаат сопствениците.

Наодите имаат импликации за климатската политика, велат истражувачите. Бидејќи поголемиот дел од нивните емисии се генерираат со поседување средства, најбогатите би можеле да ги намалат без да го променат својот начин на живот. Студијата, исто така, сугерира дека пренасочувањето на капиталните текови од загадувачките индустрии кон повеќе јавни инвестиции е неопходно за да се постигнат климатските цели.

„На крајот на краиштата, извештајот покажува дека декарбонизацијата на портфолијата на средства е барем подеднакво важна како и декарбонизацијата на моделите на потрошувачка“, велат научниците.